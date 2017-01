Late Night Shopping Party in der Hamburger Meile

Die Hamburger Meile. Foto: Heiko Meyer für ECE/Hamburger Meile / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/121440 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Society Relations/Heiko Meyer" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Shopping ohne Limit, Saturday Night Feeling und prominente Show Acts. Hamburgs trendiges Einkaufs-Center Hamburger Meile lädt am Samstag, den 25. Februar 2017, ab 20 Uhr zur großen Late Night Shopping Party. Motto: "Hier ist die Show"!

Die Hamburger Meile im Herzen der Hansestadt gilt als Europas längstes Shopping Center. Auf 47.700 Quadratmetern befinden sich über 150 Shops, Restaurants und Cafés. Mit coolen Marken, Freizeit- und Business-Fashion plus facettenreicher Food-Auswahl. Beim Late Night Shopping verwandelt sich die mega-lange Einkaufs-Mall auf ihren beiden parallel laufenden Ebenen zu einer gigantischen Entertainment-Bühne.

Live-Tanz-Show mit Let´s Dance-Star Isabel Edvardsson

Einmal tanzen wie die Stars, tanzen lernen bei einem Star und eine beeindruckende Tanz-Show live miterleben. In der Hamburger Meile können Besucherinnen und Besucher alles gleichzeitig. Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson, mehrfache Deutsche Meisterin sowie Europameisterin in den Standardtänzen, performt hautnah mitten im Shopping-Paradies. Salsa. Tango. Disco. Als Höhepunkt studiert der sympathische Star der RTL-Erfolgs-Show 'Let´s Dance' gemeinsam mit dem Publikum exklusiv eine Choreografie ein. Alle Late Night Shopper sind zum Mittanzen eingeladen.

Dance Beats von Jimi Blue Ochsenknecht aka DJ Brando

Wenn die Kreditkarte glüht und die Einkaufstüten prall gefüllt sind, kann an diesem besonderen Samstagabend in der Hamburger Meile wie in einem Club gechillt werden. Jimi Blue Ochsenknecht, sympathischer Schauspiel-Star und in der Club-Szene bekannt als DJ Brando, sorgt am DJ-Pult für Dance-Atmosphäre. Man kann zu seinen Grooves moven oder ein Fan-Selfie machen.

Faszinierende Entertainment-Highlights

Akrobaten, Zauberer, ein Artistik-Drahtseil zum Ausprobieren und der Duft frisch zubereiteter Zuckerwatte in der Luft verwandeln die Hamburger Meile in eine gigantische Manege. Auf ihrer gesamten Länge gibt es Entertainment-Highlights zu entdecken. Das Sportmodel-Duo Jim & John zeigt seine stahlharten Muskeln bei temporeicher Partner-Akrobatik. Elfenhaft zart verdreht Schlangenfrau Emiria Snyman mit ihrer extremen Körperbiegsamkeit allen Anwesenden den Kopf.

Red Carpet

Bereits an den Eingängen zur Hamburger Meile startet das Shopping-Erlebnis prickelnd. Jede Besucherin und jeder Besucher wird mit einem Gratis-Glas Sekt begrüßt. Im Mittelpunkt der Mall hat das Einkaufs-Center dann den roten Teppich ausgerollt. Für Prominente und jeden, der sich selbst einmal wie ein Star im Blitzlichtgewitter fühlen möchte!

Traumreise zu gewinnen & tolle Facebook-Aktionen

"Zu diesem außergewöhnlichen Late Night Shopping laden wir alle Hamburgerinnen und Hamburger sowie Besucherinnen und Besucher aus dem Umland herzlich ein", sagt Carsten Gogol, Center Manager der Hamburger Meile. "Als Höhepunkt des Abends verlosen wir unter allen Anwesenden eine Traumreise auf eine Sonnen-Insel für 2 Personen." Schon vorab warten viele tolle Gewinne. "Es lohnt sich, immer mal wieder auf der Facebook-Seite der Hamburger Meile vorzuschauen", empfiehlt Carsten Gogol: "Wir verlosen jede Woche Shopping-Gutscheine, exklusive Meet and Greets mit Stars und haben etliche weitere Überraschungen vorbereitet."

Unterstützt wird die Late Night Shopping Party von zahlreichen Partnern. Darunter: Catwalk, MOM Gin, Medimax, SHATLER´s Cocktails, Decoju, Twinkle Brow Bar, Schuback Parfümerie und Nielsen Sport.

