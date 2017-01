DGAP-News: Medios AG: Gründung einer neuen Tochtergesellschaft - Medios Digital

DGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Medios AG: Gründung einer neuen Tochtergesellschaft - Medios Digital 18.01.2017 / 11:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News Medios AG - Gründung einer neuen Tochtergesellschaft - Medios Digital Berlin, 18. Januar 2017 - Die Medios AG gibt die Gründung einer 100%-igen Tochtergesellschaft, der Medios Digital GmbH, bekannt. Die Medios Digital GmbH wurde mit einem Stammkapital von 100.000 EUR ausgestattet und hat Ihren Sitz in Berlin. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Entwicklungs-, Beratungs- sowie Betriebsleistungen im Bereich der Informations- und Systemtechnologie, insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Softwareentwicklung, Softwarewartung und Softwaresupport. In der Medios Digital GmbH werden zukünftig alle Softwareentwicklungsaktivitäten der börsennotierten Medios AG und aller weiteren Konzerngesellschaften (der auf den Großhandel von Specialty Pharma Arzneimitteln spezialisierten Medios Pharma GmbH sowie dem Spezial-Herstellbetrieb für patientenindividuelle Arzneimittel, der Medios Manufaktur GmbH) gebündelt. Die Medios Gruppe versteht sich dank ihrer im Specialty Pharma Bereich einzigartigen innovativen Handelsplattform als kompetentes Bindeglied zwischen pharmazeutischen Unternehmern, Apotheken und weiteren pharmazeutischen Kunden wie z.B. Herstellungsbetrieben. Die vollständige Digitalisierung der Handelsplattform wird einer der Schwerpunkte der Medios Digital GmbH sein. Hierdurch werden alle Partnerapotheken und Kunden zukünftig unter anderem die Möglichkeiten haben, online auf aktuelle Angebote zuzugreifen und auch online Ihre Bestellungen zu planen und zu platzieren. Medios AG Matthias Gärtner, Vorstand Über Medios AG Die Medios AG positioniert sich mit ihren Tochterunternehmen Medios Pharma GmbH und Medios Manufaktur GmbH als Kompetenzpartner und Lösungsanbieter im Specialty Pharma Segment. Sie verbindet einzelne Akteure des Marktes zu kooperierenden Partnern. Ziel ist es, eine optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten zu gewährleisten und Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen und/oder chronischen Erkrankungen (zum Beispiel bestimmte Krebserkrankungen bzw. Autoimmun- und Infektionskrankheiten), deren Therapie langwierig und kostenintensiv ist. Kontakt Medios AG Matthias Gärtner Friedrichstraße 113a 10117 Berlin Phone: +49 30 232 5668 0 Fax: +49 30 232 5668 66 E-Mail: ir@medios.ag www.medios.ag Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. -------------------------------------------------------------------------------- 18.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Friedrichstraße 113a 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 232 566 - 800 Fax: 030 / 8321 8377 E-Mail: ir@medios.ag Internet: www.medios.ag ISIN: DE000A1MMCC8 WKN: A1MMCC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 537367 18.01.2017