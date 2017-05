Die führende Proteinwissenschaftlerin Dr. Asya Grinberg kommt als Leitern des Bereiches Biologics zu Dragonfly Therapeutics

Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dr. Grinberg, eine führende Wissenschaftlerin mit 12 Jahren Erfahrung in der Entdeckung und Entwicklung biologischer Präparate in der Biotechnologiebranche, schließt sich dem Team von Dragonfly an, um die Entwicklung seiner neuartigen, auf natürlichen Killer-Zellen basierenden Immuntherapien zu beschleunigen.

Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly"), gab heute die Erweiterung seines Führungsteams mit Dr. Asya Grinberg bekannt. Dr. Grinberg kommt von Acceleron Pharma (Nasdaq: XLRN) zu Dragonfly, wo sie für ein multidisziplinäres Team für Zellbiologie und Proteinchemie verantwortlich war. Als Leiterin des Bereiches Biologics von Dragonfly wird Dr. Grinberg das Team für Protein-Engineering, -Reinigung und -Charakterisierung sowie strukturelle Biologie leiten.

Dr. Grinberg kommt mit einer umfassenden Erfolgsbilanz bei wissenschaftlichen Errungenschaften und Kreativität in Zusammenhang mit proteinbasierter Arzneimittelentwicklung zu Dragonfly. "Asyas Erfahrung bei der Entwicklung mehrerer Arzneimittelkandidaten vom Konzept bis weit in die Klinik hinein ist eine nennenswerte Bereicherung unseres Unternehmens", erklärte der Mitgründer von Dragonfly und Leiter des Koch Institute for Integrative Cancer Research am MIT, Dr. Tyler Jacks.

Bevor Dr. Grinberg zu Dragonfly kam, war sie 12 Jahre bei Acceleron Pharma in der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Proteintherapeutika für die Behandlung von hämatopoetischen Erkrankungen und Krebs tätig. Zuletzt war sie Senior Director of Cell Biology and Protein Chemistry und eine wichtige strategische und wissenschaftliche Kraft hinter interner Innovation. Dr. Grinberg war maßgeblich an der Entwicklung von fünf klinischen Kandidaten beteiligt, darunter Luspatercept (derzeit in der Phase-III-Prüfung) für die Behandlung von Beta-Thalassämie und MDS. Dr. Grinberg ist die Haupterfinderin der IntelliTrap(TM) Arzneimittelentwicklungsplattform, die auf die TGF-Beta Überfamilie abzielt. Dr. Grinberg erwarb ihren M.Sc. in bioorganischer Chemie an der Moscow State University und schloss ihr Doktoratsstudium am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Deutschland ab. Sie war Forschungsstipendiatin an der University of Michigan und wurde von der am Howard Hughes Medical Institute unterstützt. Dr. Grinberg ist Koautorin von mehr als 40 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Miterfinderin einer Reihe von Patenten.

"Wir sind sehr froh, Dr. Grinberg bei Dragonfly willkommen heißen zu können", sagte Mitgründer und CEO von Dragonfly, Bill Haney. "Ihr fundiertes Verständnis von Proteintherapeutika, kombiniert mit ihrer Innovationsgabe, wird die Entwicklung unserer neuartigen Krebstherapien beschleunigen, die natürliche Killer-Zellen sowohl für die Effektivitätssteigerung der T-Zellen-Leistung als auch für die direkte Behandlung von Krebs verwenden."

Über Dragonfly

Dragonfly Therapeutics ist ein Unternehmen für medizinische Produkte im Forschungsstadium, das Medikamente zur Stimulation von Immunreaktionen gegen Krebs entwickelt.

Unsere wissenschaftlichen Gründer sind bedeutende Persönlichkeiten im Bereich der Krebsbiologie und Immunologie, die Dragonfly gegründet haben, um die angeborene Kraft des Immunsystems bei der Bereitstellung bahnbrechender Krebsbehandlungen für Patienten nutzbar zu machen.

