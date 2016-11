Sammydress feiert Super November durch Ankündigung seiner größten Verkaufsaktion des Jahres

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Sammydress - ein E-Commerce-Shop, der für sein Angebot fantastischer Modeprodukte und Accessoires aus aller Welt zu atemberaubenden Preisen bekannt ist - startete kürzlich seine Super November-Verkaufsaktion.

Sammydress - ein E-Commerce-Shop, der sehr moderne Modeprodukte anbietet - kündigte kürzlich den Beginn seiner Super November-Verkaufsaktion an. Sammydress, das sich dem Angebot trendiger Modeprodukte für Damen und Herren zu attraktiven Preisen verschrieben hat, rühmt sich auch damit, von allen E-Commerce-Shops in dieser bestimmten Nische den größten Bestand zu haben. Das Unternehmen lockt aufgrund seiner wettbewerbsfähigen Preisgestaltung und hochwertiger Modeprodukte viele Kunden an. Alle Produkte, die von Sammydress verkauft werden, werden einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass die Endkunden ausschließlich Premium-Produkte erhalten.

Doch trotz der beachtlich niedrigen Preisen halten die Kunden des E-Commerce-Shops zur Weihnachtszeit Ausschau nach speziellen Rabatten und Angeboten. Die Super November-Verkaufsaktion, die von Sammydress bereits eingeführt wurde, ähnelt dem "Double 11"-Verkaufsaktionen, die in China beliebt sind, sowie Black Friday- und Cyber Monday-Aktionen in anderen E-Stores. Kunden sind pro Kauf höhere Ersparnisse garantiert und sie müssen sich nicht beeilen, um die Angebote wahrnehmen zu können.

Sammydress' Super November-Verkaufsaktion begann am 1. November. Das Unternehmen hat den gesamten Monat in fünf verschiedene Phase unterteilt, in denen jeweils Rabatte von bis zu 85 % des tatsächlichen Verkaufspreises geboten werden. Die fünf Phasen sind The Dress, Anti-Season, Single's Clothing, Men's Fashion und Plus Size. In der letzten Phase wird das Unternehmen über die gesamte Website hinweg Rabatte von bis zu 85 % anbieten. Die Verkaufsaktionen Black Friday und Cyber Monday befinden sich in der letzten Phase und Käufer werden eine letzte Chance haben, saftige Rabatte zu bekommen. Die einmonatige Verkaufsaktion endet offiziell am 30. November. Zusätzlich bietet Sammydress Nutzern während dieser Phase Gutschein-Codes von 6 USD, 12 USD und 20 USD an.

Kunden, die nicht wissen, welche Produkte sie kaufen sollen, können auf die Empfehlungen von Sammydress zurückgreifen. Die Designer von Sammydress arbeiten stets an der Entwicklung neuer heißer Produkte. Kunden können nun aus acht Kategorien heißer Produkte wählen, um die von ihnen bevorzugte Ware zu finden und zu kaufen. Empfehlungen befinden sich auf der rechten Seitenleiste auf der Aktionsseite.

Kunden, die eine größere Auswahl wünschen, können sich auf den Schwesterwebseiten Rosegal (http://www.rosegal.com/) und Zaful (http://www.zaful.com/) umsehen.

Verwandter Link: http://www.sammydress.com/promotion-crazy-november-special-465.html

