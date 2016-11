Sammydress mit neu gestalteter Homepage für besseres Benutzererlebnis

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Neu gestaltete Homepage erleichtert Suche nach aktuellen Angeboten mit hochwertigen Produktfotos

Der Online-Modeshop Sammydress hat seine Homepage neu gestaltet. Jetzt gibt es eine Kalenderfunktion, aktuelle Angebote und sogar hochwertige Produktfotos.

Bei Sammydress gibt es immer neue Angebote und Aktionen und praktisch täglich etwas Neues. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen eine Kalenderfunktion links oben auf der Seite eingebaut, die Daten und Sonderangebote zeigt. Durch Klicken auf die Deals im Kalender können Kunden einfach auf aktuelle Angebote zugreifen.

Auf der Sammydress-Seite gibt es in der Mitte ein Banner für eine "Come to Vote"-Onlineaktion anlässlich der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Es gibt Mitarbeiterempfehlungen und Nachlässe von bis zu 70 % auf bestimmte Produkte. Über das Banner auf der Mitte der Seite haben die Kunden einfachen Zugriff auf diese Verkaufsaktion und können so gezielt einkaufen.

Unten auf der Homepage gibt es einen Sonderbereich mit Produktinformationen. Dort werden Videos gezeigt, auf denen Models die Produkte von Sammydress vorführen. Diese Videos zeigen die Sammydress-Produkte in natura und helfen dem Kunden so bei der Kaufentscheidung.

Sammydress betreibt einen der größten Modekataloge weltweit und verkauft trendige Mode und Accessoires für Männer und Frauen. Weil es hier für jeden immer wieder etwas Neues gibt, ist die Nutzerbasis von Sammydress zu einer der größten in der E-Commerce-Modebranche angewachsen.

Aber die Kunden sind nicht nur von der großen Produktvielfalt begeistert, sie sind auch deshalb Fans von Sammydress, weil sie hier hochwertige, qualitätsgeprüfte Produkte zu günstigen Preisen bekommen. Viele Kunden schauen auch nur mal auf der Homepage vorbei, um zu sehen, was gerade so los ist.

Unter http://www.sammydress.com kann man sich die neue Sammydress-Website heute schon anschauen. Auf den Sammydress-Schwesternwebsites Zaful (http://www.zaful.com/) und Rosegal (http://www.rosegal.com/) finden Kunden noch mehr trendige Mode zu günstigen Preisen.

Original-Content von: SammyDress, übermittelt durch news aktuell