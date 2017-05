Kavalan holt sich auf San Francisco World Spirits Competition das 220ste Gold

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Kavalan, der führende Whiskyproduzent Taiwans, konnte sich auf der diesjährigen 17. San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) für sein Solist Sherry Cask und Solist Vinho Barrique gleich zweimal "doppeltes Gold" sichern. Damit ist die Zahl der Goldmedaillen auf über 220 gestiegen.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/511184/Kavalan_SFWSC.jpg

Beide Preisträger sind Single Cask Strength, und alle Kavalan Whiskys sind Single Malts.

Laut SFWSC wird die doppelte Auszeichnung in Gold nur "ganz wenigen Wettbewerbern verliehen, die von allen Mitgliedern der Jury mit einer Goldmedaille bewertet werden".

"Diese gehören zu den besten Produkten der Welt", erklärte SFWSC.

Der Solist Vinho Barrique hat bereits in der Vergangenheit Preise gewonnen. Bei den prestigeträchtigen World Whiskies Awards (WWA) wurde er als "World's Best Single Malt Whisky" prämiert, die höchste Auszeichnung, die man in der Whiskybranche bekommen kann.

Bei den letztjährigen WWA erhielt Kavalan außerdem den Preis für den "World's Best Single Cask Single Malt Whisky" für sein Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength.

YT Lee, CEO von Kavalan, will auch weiter unter Beweis stellen, dass Kavalan im subtropischen Taiwan einen Whisky der Weltklasse herstellt.

Kavalan soll bald in den USA flächendeckender verfügbar sein, wenn der dortige Vertriebshändler sein groß angelegtes Marktexpansionsprogramm abgeschlossen hat.

Kavalans Auszeichnungen in San Francisco mit Gold und doppeltem Gold im Einzelnen:

Doppeltes Gold: Solist Sherry Cask Single Malt Whisky, Single Cask Strength Solist Vinho Barrique Single Malt Whisky, Single Cask Strength

Gold: Kavalan Concertmaster Single Malt Whisky, Port Finish King Car Conductor Single Malt Whisky Kavalan Distillery Reserve Single Malt Whisky, Peaty Cask Solist Brandy Cask Single Malt Whisky, Single Cask Strength Solist Manzanilla Sherry Single Malt Whisky, Single Cask Strength Solist PX Sherry Cask Single Malt Whisky, Single Cask Strength Solist Port Cask Single Malt Whisky, Single Cask Strength Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Informationen zu Kavalan Whisky

Taiwans erste Brennerei widmet sich seit dem Jahr 2006 der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky. Kavalan reift bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze, profitiert aber ebenfalls von den Bergwinden und Meeresbrisen sowie vom Quellwasser des Snow Mountain, die in ihrer Kombination alle zum cremigen Charakter, dem Markenzeichen von Kavalan beitragen. Der Name der Brennerei geht auf den indigenen Namen der Yilan-Region zurück, wo sie beheimatet ist. Das Unternehmen kann sich unter der Muttergesellschaft King Car Group auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Getränkeherstellung stützen. Sie hat mehr als 220 Gold-Awards gewonnen und ist in 60 Ländern erhältlich. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com/EN/age.aspx

