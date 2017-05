"Happy Birthday, Mr. President" kabel eins Doku zeigt zum 100. Geburtstag von John F. Kennedy am 29. Mai zwölf Stunden Sonderprogramm

"Happy Birthday, Mr. President" kabel eins Doku zeigt zum 100. Geburtstag von John F. Kennedy am 29. Mai 2017 zwölf Stunden Sonderprogramm © picture alliance / Robert L. Knudsen - White House via CNP / MediaPunch Dieses Bild darf bis 29. Mai 2017 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - 23. Mai 2017. Staatsmann, Vordenker, Familienvater - Mythos. John F. Kennedy hätte am 29. Mai 2017 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass zeigt kabel eins Doku rund zwölf Stunden Sonderprogramm über den 35. Präsident der Vereinigen Staaten. Die Deutschland-Premiere von "Die Kennedy-Akten" und die Free-TV-Premiere von "Killing Kennedy" erzählen erstaunliche Fakten über JFK.

Wussten Sie, dass John F. Kennedy...

... zu seinem 21. Geburtstag eine Million Dollar von seinem Vater geschenkt bekam - wie auch seine acht Geschwister. ... Namensgeber für eine Insel im Pazifischen Ozean ist. 1943 rettete er als Soldat nach einem Schiffbruch sich und seine Kameraden auf diese Insel. Dafür wurde ihm die Tapferkeits-Medaille verliehen - und die Insel heißt seitdem "Kennedy Island". ... den Pulitzerpreis für sein Buch "Profiles in Courage" erhielt. Hier thematisiert er die für ihn wichtigste Eigenschaft eines Politikers: Zivilcourage. ... von dem in Hollywood bekannten deutschstämmigen Arzt Max Jacobsen behandelt wurde. Bekannt als "Dr. Feelgood" verabreichte dieser JFK wohl nicht nur legale Aufputschmittel gegen seine Rückenschmerzen. ... nicht der einzige Kennedy war, der eine Affäre mit Marilyn Monroe hatte. Auch Bruder Robert soll der Hollywood-Diva verfallen sein. Mysteriös: Dieser soll sich an dem Abend, bevor Marilyn starb, noch in ihrem Haus aufgehalten haben. ...exakt dem Lebensmotto von Ehefrau Jackie "umgib dich nicht mit langweiligen Menschen" entsprach. ... in seinem Elternhaus nicht über seine Schwester Rosemary sprechen durfte. Diese lebte wegen psychischer Auffälligkeiten nach einer Operation mit Komplikationen bis zu ihrem Tod in einer Heilanstalt. ... nicht der einzige Kennedy war, der eines unnatürlichen Todes starb: Sein älterer Bruder Joseph kam im 2. Weltkrieg ums Leben, Bruder Robert fiel auch einem Attentat zum Opfer und Sohn John F. Kennedy Jr. starb bei einem Flugzeugabsturz. ... seine Begeisterung für Politik an seine Tochter Caroline vererbt hat. Sie unterstützte Barack Obama 2008 in seinem Wahlkampf und war bis Anfang 2017 als Botschafterin in Japan. Neil Diamond's Song "Sweet Caroline" soll ihr gewidmet sein. ... das legendäre Geburtstagsständchen von Marilyn Monroe - "Happy Birthday, Mr. President" - zu seinem 45. Geburtstag im Madison Square Garden ohne Jackie genoss. Aus Eifersucht auf die Hollywood-Schönheit soll seine Ehefrau die Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt haben.

Der JFK-Tag bei kabel eins Doku am Montag, 29. Mai 2017:

12:10 Uhr: "Die Kennedy-Akten" zehnteilige Doku-Reihe, deutsche Erstausstrahlung In zehn Episoden führt die Doku-Reihe durch das Leben John F. Kennedys - vom Fluch, der auf der Kennedy-Familie lasten soll, über die viel bewunderte Ehe mit Jackie bis hin zu dem Leben der heutigen Generation der Kennedys.

20:15 Uhr: "Killing Kennedy" Doku-Drama, Free-TV-Premiere Das Doku-Drama "Killing Kennedy" konzentriert sich auf das politische Handeln Kennedys als US-Präsident. Parallel erzählt der Film die Geschichte des Todesschützen Lee Harvey Oswald und zeichnet ein Täter-Profil, bis sich beide Wege am Tag des Attentats kreuzen.

21:55 Uhr: "JFK - Tatort Dallas" Politthriller Im Kinoerfolg "JFK - Tatort Dallas" spielt Kevin Coster unter der Regie von Oliver Stone den Staatsanwalt Jim Garrison, der an der Einzeltätertheorie zweifelt und sich auf Spurensuche begibt.

Kontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Fiction Luise Ertl Tel. +49 (89) 9507-1171 Luise.Ertl@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Julia Bauer Tel. +49 (89) 9507-1184 J.Bauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: kabel eins Doku, übermittelt durch news aktuell