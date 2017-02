Deutschland-Kreditkarte Gold: PaySol und Hanseatic Bank starten neues Premiumprodukt

Deutschland-Kreditkarte Gold. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/121054 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/PaySol GmbH & Co. KG" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Gemeinsam mit PaySol, dem Initiator für Kartenprogramme, bringt die Hanseatic Bank ein neues Produkt auf den Markt: die Deutschland-Kreditkarte Gold. Neben den Vorteilen der Deutschland-Kreditkarte Classic erhalten Kunden mit dem Premiumprodukt das umfangreiche Versicherungspaket SicherMobil. Ein weiteres Plus: Für weltweites Geldabheben mit der Premiumkreditkarte erhebt die Hanseatic Bank keinerlei Gebühren.

Die perfekte Reisebegleitung

"Der Kunde verfügt mit der Deutschland-Kreditkarte Gold nicht nur über ein Zahlungsmittel, sondern profitiert von zahlreichen weiteren Vorteile wie etwa einem umfangreichen Reiseversicherungspaket", erklärt Olaf Kerner, Geschäftsführer von PaySol. Kann eine Reise nicht angetreten oder muss sie früher beendet werden, sind Besitzer der Deutschland-Kreditkarte Gold durch das SicherMobil-Paket mit einer Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung vor den finanziellen Folgen geschützt. Voraussetzung ist allerdings, dass die Reise auch mit der Deutschland-Kreditkarte Gold gebucht wurde. Auch bei der Verspätung eines Fluges bleiben Karteninhaber dann dank der Flugverspätungsversicherung nicht auf den Kosten sitzen und eine Auslandsreisekrankenversicherung sichert außerdem in medizinischen Notfällen ab. Ebenso sind das Mobiltelefon und das Reisegepäck vor den Gefahren des Alltags geschützt. Fällt dem Kartenbesitzer das Smartphone herunter oder wird ihm das Gepäck aus dem Hotelzimmer gestohlen, greift auch hier die Versicherung.

Keine Bargeldabhebungsgebühr

"Mit der Deutschland-Kreditkarte Gold haben wir ein Premiumprodukt geschaffen, das unser Angebot sinnvoll ergänzt und das Einkaufserlebnis unserer Kunden weiter steigert", erklärt Kerner. So erhebt die Hanseatic Bank für Bargeldabhebungen an Geldautomaten mit der Deutschland-Kreditkarte Gold im In- und Ausland keinerlei Gebühren. Besitzer der Kreditkarte profitieren auch von den attraktiven Angeboten auf hanseaticbank.de/vorteilswelt. Neben einem Gutschein-Portal mit mehr als 80 Partnershops namhafter Händler beinhaltet die Vorteilswelt der Hanseatic Bank den Cashback-Shop, über den Kunden bis zu 15 Prozent Online-Cashback erhalten. Außerdem können Kunden bei Urlaubsbuchungen über das Reise-Portal fünf Prozent der Gesamtkosten sparen - sei es für eine Pauschalreise, die Buchung eines Ferienhauses, einer Kreuzfahrt oder eines Mietwagens.

"Wir freuen uns, dass wir die Kooperation mit PaySol ausbauen konnten und ein weiteres gemeinsames Produkt an den Start geht. So können die unterschiedlichen Wünsche der Kunden noch besser abgedeckt werden", ergänzt Michel Billon, Geschäftsführer der Hanseatic Bank. Die Deutschland-Kreditkarte Gold ist im Internet unter www.deutschland-kreditkarte.de/gold erhältlich. Im ersten Jahr ist die Premium-Kreditkarte jahresgebührenbefreit und bleibt dies bei einem Mindestumsatz von 3.000 Euro pro Jahr. Sonst fallen 45 Euro Jahresgebühr an.

Über PaySol GmbH & Co KG

PaySol (2004 als Einzelunternehmen gegründet) ist ein führender Initiator von Zahlungskarten und Zahlungskonten. Das Leistungsspektrum von PaySol reicht dabei von der Entwicklung und technischen Umsetzung von Zahlungsprodukten bis hin zu deren Vermarktung und Markenbildung. Darüber hinaus betreibt PaySol Online-Fachportale zu Zahlungsthemen.

Weitere Informationen über PaySol erhalten Sie unter https://www.paysol.de

Über die Hanseatic Bank GmbH & Co KG

Als Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg ist die Hanseatic Bank bundesweit tätig. Gegründet 1969 als Teilzahlungsbank, um das umfangreiche Warenfinanzierungsgeschäft für Kunden des Otto Versands abzuwickeln, wurde sie 1976 zur Vollbank umgewandelt. Im Jahr 2005 übernahm die französische Großbank Société Générale 75 Prozent der Anteile an der Hanseatic Bank, 25 Prozent hält weiterhin die Otto Group. Die Hanseatic Bank hat sich mit den Bereichen Konsumentenkredite, Einlagen, Versicherungen und Factoring auf vier Geschäftsfelder spezialisiert. Besonders mit ihren innovativen Kreditkartenprodukten ermöglicht die Hanseatic Bank ihren Handelspartnern flexible Finanzierungsmodelle für jeden Vertriebsweg und zugleich ein wirksames Mittel zur Kundenbindung.

Weitere Informationen über die Hanseatic Bank erhalten Sie unter https://www.hanseaticbank.de

Pressekontakt:

Original-Content von: PaySol GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell