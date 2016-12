ELTERN und URBIA launchen Baby-App

Köln / Hamburg (ots) - Das Kleine sabbert, die Backen glühen, die Finger wandern in den Mund: Kommt da der erste Zahn? Antworten auf Fragen wie diese haben junge Eltern jetzt mit den innovativen Baby-Apps von ELTERN und URBIA immer dabei. Die beiden gemeinsam gelaunchten Apps begleiten Mütter und Väter mit nützlichen Informationen, Unterhaltung und Expertenrat durchs erste Jahr. Das Beste an den neuen Anwendungen: Sie passen sich persönlich an den Nutzer an.

"Die neuen Baby-Apps von ELTERN und URBIA sind so einzigartig wie jedes einzelne Baby. Die Meilensteine der Entwicklung setzen nicht Tabellen und Listen, sondern die Eltern. Wann ihr Kleines etwas kann, ist das, was zählt. Für noch mehr Freude am Kind halten unsere Apps die genau passenden Informationen rund um den jeweiligen Meilenstein bereit", berichten Rosa Wetscher, Redaktionsleiterin ELTERN.de und Monika Maruschka, stellvertretende Chefredakteurin von URBIA.

Bernd Hellermann, Publisher Community of Interest Family und Geschäftsführer G+J Parenting Media. "Mit den personalisierbaren Baby-Apps komplettieren wir nun nach den erfolgreichen Launches von Apps für die Lebensphasen 'Kinderwunsch' und 'Schwangerschaft' das Service-App-Portfolio von URBIA und ELTERN. Werbekunden können junge Eltern durch uns zielgerichtet und in sehr hochwertigem Umfeld erreichen. Auch bei diesen Apps haben die Kollegen von ELTERN und URBIA wieder eng zusammen gearbeitet und dabei redaktionelle, konzeptionelle und technische Synergien geschaffen".

http://ots.de/9xUSx (ELTERN Baby App im App Store)

http://ots.de/T1IrW (Urbia Baby im Google Play Store)

