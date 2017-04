Mit Magical Colours Your Home 150 Tage / Flower-Power/Hortensien-Challenge: Wer hat den grünsten Daumen?. Die Magical Zimmerhortensien lassen sich toll in die Einrichtung integrieren. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/120982 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Boskoop/Essen (ots) - Zimmerhortensien der Marke Magical Colours Your Home überzeugen mit zwei einzigartigen Eigenschaften: ihrem beeindruckenden Farbwechsel und ihrer ausgesprochenen Robustheit. Um letztere deutlich zu machen, hat die Gärtnervereinigung Magical Hortensia pünktlich zum Start der Saison eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Die 150-Tage-Challenge. Dabei geht es vom 3. April bis zum 1. September 2017 vor allem um eine Frage: "Wessen Magical Zimmerhortensie blüht am längsten?"

Magical Colours Your Home bringt mit ihren prächtigen Blütenballen viel Farbe in die Wohnung - und das für mindestens 150 Tage. Dies gilt es bei der 150-Tage-Challenge von Magical Hortensia unter Beweis zu stellen: Vom 3. April bis zum 1. September 2017 können sich Besitzer einer Magical Zimmerhortensie auf der Website www.magicalcoloursyourhome.com/de anmelden und an der Challenge teilnehmen. Dabei können sie Freunde und Familie bei Facebook, Instagram und Co. am beeindruckenden Farbwechsel der Pflanze teilhaben lassen. Als besonderen Anreiz bekommen die ersten 150 Anmeldungen eine Magical Colours Your Home als Geschenk zugesendet.

Mit der richtigen Pflege können Blumenfreunde sich lange an der Magical Zimmerhortensie erfreuen. Ihr idealer Standort ist ein heller, nicht zugiger Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung. Außerdem sollte die Pflanze regelmäßig, am besten ein- bis zweimal pro Woche, gegossen werden, so dass der Topfboden immer leicht feucht bleibt. Alle zwei Wochen freut sich die Magical Zimmerhortensie über ein wenig speziellen Hortensiendünger. Hinweise dazu finden Verbraucher auf der Verpackung.

Unter der Marke Magical Colours your Home vertreibt die Gärtnervereinigung Magical Hortensia zwei verschiedene Arten von Hortensien in zwei Farbvarianten: Magical Revolution und Magical Amethyst. Von beiden Sorten gibt es Pflanzen, die anfangs rosafarbene oder blaue Blüten haben. Diese verfärben sich bei der Magical Revolution zu einem dunklen Grün. Die Magical Amethyst hat am Ende tiefgrüne Blüten. Die Pflanzen sind in den Topfgrößen 10,5 Zentimeter, 12 Zentimeter und 14 Zentimeter erhältlich. Die Magical Colours Your Home Zimmerhortensien sind in verschiedenen Gartencentern und Blumenfachgeschäften von 6,95 Euro bis 19,95 Euro erhältlich.

