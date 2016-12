TrotzCED Kraftsport - "Meine Leidenschaft und mein Wille sind stärker als meine Krankheit"

Videoblogger André (Facebook: Morbus Crohn by André) zeiht im Rahmen der Kampagne #TrotzCED von Takeda in Deutschland wie er mit seiner chronische entzündlichen Darmerkrankung im Alltag umgeht und welche Rolle Sport dabei spielt. Die Nutzung des Videos ist nur im Rahmen der Berichterstattung über chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ...

Länge: 01:44 Minuten Download

Berlin (ots) - André Vieth (28) hat die chronisch-entzündliche Darmerkrankung (CED) Morbus Crohn. Er lässt sich aber nicht davon abhalten, seine Ziele zu verfolgen. Sein Weg in den vergangenen neun Jahren bis hin zum Trainer für Kraftsport ist beeindruckend: leidvoll auf der einen Seite, Mut machend und motivierend auf der anderen.

2007 erhielt André die Diagnose: Morbus Crohn. Er erinnert sich noch heute an das Gefühl, den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen. Ein Leben lang krank: Ein Leben lang Durchfälle und Schmerzen. Doch nach anfänglicher Resignation formt sich der starke Wille in ihm, sich dieser Erkrankung nicht zu ergeben. Der ehemals sportliche Jugendliche will nach langer Leidensgeschichte und Unsicherheit wieder raus, wieder aktiv werden und Sport machen. Gerne hätte er wieder Fußball gespielt, aber weil das Training überwiegend draußen stattfindet, kommt das nicht mehr infrage. Aufgrund der Medikamente braucht er einen Sport, den er auch im Winter ausüben kann. So entscheidet er sich für Kraftsport.

Nach einiger Zeit Training ist sowohl eine körperliche als auch psychische Veränderung deutlich zu bemerken: Der Bauch und die unreine Haut gehören der Vergangenheit an, und das Selbstwertgefühl ist zurück. Von seinen Erfahrungen sollen nun auch andere profitieren. Zusammen mit dem Team von CED-trotzdem-ich.de entstand ein Video, in dem André seine Geschichte erzählt und das CED-Betroffenen Mut machen soll: #TrotzCED Sport.

Mehr Informationen rund um CED, Sport und Motivation erhaltet ihr auf unserer Website www.ced-trotzdem-ich.de sowie auf den gleichnamigen Social Media Kanälen (https://www.facebook.com/cedtrotzdemich.de/, https://twitter.com/TrotzCED) und auf Andrés Facebook-Blog "Morbus Crohn by André". Nehmt euch ein Beispiel an André und sagt uns mit dem Hashtag #TrotzCED, was ihr euch nicht nehmen lasst.

Pressekontakt:

Original-Content von: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell