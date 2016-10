Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: Live-Online-Seminare informieren Betroffene

Am 8. November starten die monatlichen Online-Seminare rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/120974 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Betroffene von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kennen die Fragen: Was bedeutet die Diagnose? Was kann ich jetzt noch unternehmen? Und was sollte ich jetzt nicht mehr essen? Die am 8. November startende Online-Seminar-Reihe von ced-trotzdem-ich.de beantwortet diese Fragen und zeigt, dass das Leben auch trotz einer solchen chronisch-entzündlichen Darmerkrankung lebenswert bleibt.

Erfahrene Experten behandeln in jedem der monatlich stattfindenden Live-Online-Seminare einen speziellen Themenschwerpunkt. Den Start macht Dr. Lars Konopka aus Wesseling/Köln am 8. November, 19 Uhr, mit dem Thema "CED - Was ist das?". Hier werden die Entstehung, Symptome und Konsequenzen von Crohn und Colitis erläutert. Nach einem kurzen Vortrag gibt es für die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, zu diskutieren und sich untereinander auszutauschen.

In den nächsten Online-Seminaren stehen vor allem praktische Tipps im Fokus: Am 13. Dezember beantwortet die Diplom-Oecothrophologin Gudrun Biller-Nagel die Frage "Wie kann Ernährung bei Crohn und Colitis helfen?". Weiter geht es im neuen Jahr unter anderem mit den Themen Stressbewältigung sowie Schwangerschaft und Kinderwunsch bei Crohn und Colitis. Die Teilnehmer haben auch hier die Möglichkeit, die Fragen, die ihnen auf der Seele brennen, beantworten zu lassen - wenn gewünscht, vollkommen anonym. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie erst kürzlich diagnostiziert wurden, seit Jahren betroffen sind oder sich lediglich für das Thema interessieren.

Die monatlichen Live-Online-Seminare finden an jedem zweiten Dienstag eines Monats um 19 Uhr statt. Interessierte können sich unter http://ced-trotzdem-ich.de/Anmeldung anmelden. Alle weiteren Informationen gibt es auf http://ced-trotzdem-ich.de/morbus-crohn/service/online-seminar.

Pressekontakt:

Original-Content von: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell