Berlin (ots) - Celepedia, ein digitales Jugendmagazin vor allem für die weibliche Zielgruppe der 12- bis 24-Jährigen, hat mit 12.000 Teilnehmern die größte nationale Jugendstudie vorgelegt. Themen wie Politik, Zukunft, Werte, Mediennutzung und Kaufverhalten stehen im Vordergrund der im August und September 2016 durchgeführten "Celepedia Jugendstudie #2". Die Online-Umfrage ist eine vertiefende Analyse der im Juni veröffentlichten "Celepedia Jugendstudie #1" (Link: http://ots.de/td8Oe) und beinhaltet weitere Themenbereiche, die für die 'Generation Snapchat' relevant sind. Die Ergebnisse verdeutlichen unter anderem, dass der Wunsch nach Fortschritten in der Flüchtlingskrise für Jugendliche im Politikbereich eine besonders hohe Bedeutung hat. Ein Großteil der Befragten ist zudem mit der Arbeit der aktuellen Regierung nur mäßig zufrieden.

Nico Bödeker, Geschäftsführer der Room49 GmbH und verantwortlich für Business, Marketing und User Insights: "Die Jugendstudie bietet einen repräsentativen Überblick über die Haltung und Interessen von Jugendlichen und hilft uns, die Generation Z noch besser zu verstehen: So erfuhren wir beispielsweise, dass Jugendliche bei der Flüchtlingsfrage nicht bloß wegschauen, sondern konkrete Veränderungen durch die Regierung sehen wollen. Zugleich sind Musik, Mode und Schönheit wichtige Alltagsthemen der Befragten. Das bestätigt sich auch im täglichen redaktionellen Dialog mit unseren Nutzern. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr drei Mal so viele Jugendliche für die Studie begeistern konnten - eine Stichprobe von 12.000 Teilnehmern spricht für sich."

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

- Terrorismus und die Flüchtlingskrise sind bei jungen Menschen wichtige Themen: 26 Prozent fordern, dass die Regierung sich intensiver um Lösungen in der Flüchtlingskrise bemühen soll. 21 Prozent fürchten sich am meisten vor Terroranschlägen und Krieg. - Nachholbedarf sehen Jugendliche bei der Arbeit der aktuellen Bundesregierung: 36 Prozent bewerten Deutschlands politische Spitze mit der Schulnote "befriedigend", 33 Prozent sogar nur mit "ausreichend". Über ein Drittel (36 Prozent) sieht sich durch keine existierende Partei repräsentiert. - Tier- und Umweltschutz sind wichtige Themen, die aus Sicht der Jugendlichen dringenden Handlungsbedarf aufweisen. Die Tierschutzpartei findet bei den Jugendlichen ebenso viel Zustimmung (10 Prozent) wie die etablierten "großen" Parteien (für die CDU stimmen 15 Prozent, für die SPD zwölf Prozent). - Familie ist nach wie vor wichtig. 27 Prozent der Jugendlichen geben die unmittelbare Familie (Verwandte ersten Grades) als das Wichtigste in ihrem Leben an. 19 Prozent haben am meisten Angst davor jemanden aus der Familie zu verlieren. Jugendliche haben traditionelle Vorstellungen bezüglich der eigenen familiären Zukunft - 61 Prozent wollen heiraten und 67 Prozent am liebsten zwei Kinder bekommen. - Viele Jugendliche machen sich ein konkretes Bild ihrer beruflichen Zukunft: 32 Prozent wollen studieren, 26 Prozent eine Ausbildung machen. Die meistgenannten Traumberufe sind Polizist und Arzt. - WhatsApp ist die unter Jugendlichen meistgenutzte App: 64 Prozent kommunizieren über die Messenger-App mit Familie und Freunden - auf Platz zwei und drei landen Instagram (8 Prozent) und Snapchat (7 Prozent). - Durchschnittlich 330 Euro stehen Jugendlichen im Quartal zur Verfügung. In den letzten drei Monaten gaben sie im Schnitt 260 Euro für Kleidung, Essen und Beautyprodukte aus. - Für die Mehrheit der Jugendlichen sind Musik, Mode und Schönheit die wichtigsten Themen (71 Prozent interessieren sich für Musik, 41 Prozent für Mode und 39 Prozent für Kosmetikprodukte). - 40 Prozent der Teilnehmer erachten die Schönheitsideale in unserer Gesellschaft als völlig überzogen.

