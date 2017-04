Decisiondays in LaLiga: El Clásico live & exklusiv auf DAZN

London/München (ots) -

- DAZN überträgt am Sonntag, 23. April 2017 ab 20:00 Uhr das Duell zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona - "Ich kann es kaum erwarten!", Barcelona-Star Marc-André ter Stegen im exklusiven DAZN-Interview - #decisiondays in Europas Top-Fußball-Ligen: DAZN zeigt die entscheidenden Spiele

Real Madrid gegen den FC Barcelona: Das ist "El Clásico" in der spanischen LaLiga. Am kommenden Sonntag ist das Spiel zwischen den beiden Erzrivalen aber nicht bloß eine Prestigesache, es ist auch das direkte Duell um den Titel! Mit einem Sieg kann das weiße Ballett den Vorsprung auf Barca auf sechs Punkte ausbauen und einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Für die Katalanen hingegen ist "El Clásico" die letzte realistische Chance, Real Madrid doch noch den Titel streitig zu machen. Lionel Messi und Co. stehen mit dem Rücken zur Wand und müssen darüber hinaus direkt in der Höhle des Löwen antreten: Im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Mit DAZN sind Fußballfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz live und exklusiv dabei: Die Übertragung startet ab 20:00 Uhr.

Marc-André ter Stegen im Exklusiv-Interview mit DAZN

Auch für zwei deutsche Nationalspieler ist "El Clásico" eine ganz besondere Partie: Toni Kroos zieht im Mittelfeld von Real Madrid die Fäden. Marc-André ter Stegen steht für den FC Barcelona zwischen den Pfosten. DAZN hat den Weltklasse-Torhüter vor dem Spiel zum exklusiven Interview getroffen und mit ihm über seine Entwicklung bei Barcelona, seine Bezugspersonen innerhalb der Mannschaft, seine aktuelle Rolle im Team und über das kommende Spiel gesprochen.

Marc-André ter Stegen: "El Clásico ist ein ganz besonderes Spiel, das die Nation spaltet und natürlich auch politisch ist. Das muss man wissen, man verteidigt schließlich nicht nur sein Trikot. Aber wir Spieler sind dafür da, um das Spiel sportlich zu sehen und das tun wir auch. Wir sehen aber natürlich auch die damit einhergehenden Probleme. Real Madrid ist eine tolle Mannschaft - gar keine Frage - die natürlich tollen Fußball spielt und uns immer wieder aufs Neue prüft. Dementsprechend sind das immer ganz, ganz enge Spiele und es ist immer etwas Besonderes, beim Clásico dabei zu sein. Ich kann es kaum erwarten."

Das ausführliche Interview gibt es ab sofort exklusiv auf DAZN zu sehen.

Videos von Toni Kroos und Marc-André ter Stegen zu "El Clásico" auf DAZN stehen zur kostenfreien redaktionellen Verwendung bereit: http://ots.de/lkQvy

#decisiondays in Europas Top-Fußball-Ligen: DAZN zeigt die entscheidenden Spiele

In der französischen Ligue 1 kämpfen Paris Saint-Germain und der AS Monaco um den Titel. Umso brisanter, dass genau diese beiden Mannschaften auch im Halbfinale des französischen Pokals aufeinandertreffen. Anpfiff ist am 26.04 ab 21:05 Uhr. Tags darauf kämpfen Manchester City und Manchester United im Derby um die Qualifikation zur Champions League. Spielbeginn ist am 27.04. ab 21:00 Uhr. DAZN überträgt beide Partien live und exklusiv.

ÜBER DAZN

DAZN ist der Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt, Sport so erleben, wie sie es möchten. Egal ob live zu Hause, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick - DAZN bietet über 8.000 live Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat.

Das Angebot beinhaltet exklusive Live-Berichterstattung von europäischen Top-Fußball-Ligen wie der Premier League und La Liga, sowie ab der Saison 2017/2018 umfassende Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga samstags ab 18:00 Uhr. Das ausgedehnte Angebot weiterer Sportarten umfasst den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB, exklusives Herren- und Damen-Tennis mit Angelique Kerber und Alexander Zverev, deutschen Handball, Rugby, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr.

DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 9,99 EUR monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.

DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Japan verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem Smart TVs der führenden Hersteller, inklusive Samsung, LG, Sony, Panasonic und Philips, Android und iOS Smartphones und Tablets, Amazon Fire TV, Google Chromecast sowie Xbox, PlayStation 3 und PlayStation 4 Spielekonsolen. DAZN ist Teil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte.

Weitere Informationen erhalten Sie unter media.dazn.com

ÜBER PERFORM

Die Perform Group ist eine führende Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Wir verknüpfen die Welt des Sports durch den aktuellsten, detailliertesten und den ansprechendsten Content und verfügen über ein breites Netzwerk an eigenen, globalen Medienmarken, mit denen wir unsere hochwertigen Sportinhalte direkt zu den Fans bringen.

Mit unseren B2B Marken bilden wir eines der vollständigsten Netzwerke für Sportinhalte und deren Verbreitung und sind dabei weltweit Partner von Sendeanstalten, Digitalmedien und Wettanbietern, die wir mit Inhalten und Daten versorgen. Durch die Weiterentwicklung unserer eigenen Medienmarken bieten wir unseren Businesskunden die Möglichkeit, weltweit mit Sportfans über alle verfügbaren digitalen Plattformen in Kontakt zu treten.

Die Perform Group ist mehrheitlich im Besitz von Access Industries, einer US-Firmengruppe, die sich in Privatbesitz befindet und die globale, strategische Investitionen in vier Kernbereichen tätigt: Natürliche Ressourcen & Chemie, Medien & Telekommunikation, Technologie und E-Commerce und Immobilien. Access Industries wurde im Jahr 1986 vom aktuellen Vorstandsvorsitzenden, Len Blavatnik, einem amerikanischen Industriellen und Philanthropen, gegründet.

Mehr Informationen finden Sie unter www.accessindustries.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: Perform Media Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell