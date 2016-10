London/München (ots) - DAZN, der neue Livesport-Streamingdienst, überträgt die NHL live in Deutschland und Österreich. Fans erleben auf DAZN bis zu 140 Spiele, die Play Offs und das Stanley Cup Finale live!

Es sind absolute Top-News für Eishockey-Fans in Deutschland und Österreich: DAZN und SPORT1 erweitern ihre Kooperation, wodurch in dieser Saison die NHL, für viele die beste Eishockey-Liga der Welt, live auf DAZN verfügbar sein wird. Damit erweitert der neue Livesport-Streamingdienst DAZN sein Angebot um eine weitere, hochattraktive Sportliga. Neben den besten europäischen Fußballligen, der NFL, der NBA sowie NCAA College Football & Basketball können Fans ab dieser Saison auf DAZN auch alle wichtigen Spiele der NHL live verfolgen.

Die NHL live auf DAZN

Die nordamerikanische NHL ist die wohl beste Eishockey-Liga der Welt. Superstars wie Sidney Crosby oder Alexander Owetschkin zeigen Woche für Woche ihr Können. Mit DAZN erleben Fans ihre Lieblings-NHL-Spieler wie den Deutsche Shooting-Star Leon Draisaitl oder Österreichs Goalgetter Thomas Vanek in bis zu 140 Spielen pro Saison live und sind hautnah dabei, wenn am Ende der Saison ein Team den heiß begehrten Stanley Cup in die Höhe stemmen kann. Face Off für die NHL-Saison ist der 12. Oktober 2016.

Umfassendes US-Sportangebot auf DAZN

DAZN bietet Fans von US-Sport ein umfassendes Angebot, das neben der heute verkündeten NHL auch die NFL, die NBA und die NCAA beinhaltet. In diesen großen US-College-Ligen wird an den ganz großen Sport-Träumen gefeilt! Die größten Talente der Welt holen sich den letzten Schliff, um den großen Sprung in die NFL oder NBA zu schaffen. Abwechslungsreiches Spielgeschehen, überraschende Wendungen und unorthodoxe Taktikvarianten sorgen für extrem attraktive Spiele. Daher sind die Spiele der NCAA nahezu immer ausverkauft. Zuschauerkulissen von bis zu 100.000 Zuschauern im Stadion sind keine Seltenheit. Bei DAZN können Fans hautnah die Entwicklung der kommenden Superstars erleben. Sowohl live, als auch jederzeit auf Abruf.

John Gleasure, CCO von DAZN, freut sich über die Erweiterung des Rechte-Portfolios: "Neben NBA, NFL und NCAA können wir mit NHL allen Fans von US Sport ein umfassendes Paket an attraktivem Livesport anbieten. Auf DAZN erleben die Fans sowohl die besten Spieler der Welt, als auch die vielversprechendsten Talente. Und das für EUR 9,99 monatlich und ohne langfristige Verpflichtungen."

ÜBER DAZN

DAZN ist ein Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt Sport so zu erleben, wie sie es wollen - live oder auf Abruf. Mit Zugriff auf den besten Sport der Welt können Fans ihre Lieblingsteams, Lieblingsligen und Lieblingsspieler jederzeit und überall verfolgen. Das Ganze für einen niedrigen monatlichen Mitgliedsbeitrag und ohne langfristige Verträge. DAZN bietet über 8.000 live Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. DAZN erlaubt es dem Nutzer jederzeit "Play", "Pause" oder "Zurückspulen" zu wählen - und das ohne Werbeunterbrechungen, oder langfristige Verpflichtungen.

DAZN ist aktuell in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan verfügbar. DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten verfügbar, unter anderem Smart TVs, Smartphones, Tablets und Spielekonsolen. DAZN ist Teil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte.

Mehr Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.com

ÜBER PERFORM

Die Perform Group ist eine führende Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Wir verknüpfen die Welt des Sports durch den aktuellsten, detailliertesten und den ansprechendsten Content und verfügen über ein breites Netzwerk an eigenen, globalen Medienmarken, mit denen wir unsere hochwertigen Sportinhalte direkt zu den Fans bringen.

Mit unseren B2B Marken bilden wir eines der vollständigsten Netzwerke für Sportinhalte und deren Verbreitung und sind dabei weltweit Partner von Sendeanstalten, Digitalmedien und Wettanbietern, die wir mit Inhalten und Daten versorgen. Durch die Weiterentwicklung unserer eigenen Medienmarken bieten wir unseren Businesskunden die Möglichkeit, weltweit mit Sportfans über alle verfügbaren digitalen Plattformen in Kontakt zu treten.

Das neueste Projekt von Perform ist die Markteinführung von DAZN, dem weltweit ersten echten Livesport-Streamingdienst.

Die Perform Group ist mehrheitlich im Besitz von Access Industries, einer US-Firmengruppe, die sich in Privatbesitz befindet und die globale, strategische Investitionen in vier Kernbereichen tätigt: Natürliche Ressourcen & Chemie, Medien & Telekommunikation, Technologie und E-Commerce und Immobilien. Access Industries wurde im Jahr 1986 vom aktuellen Vorstandsvorsitzenden, Len Blavatnik, einem amerikanischen Industriellen und Philanthropen, gegründet.

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.accessindustries.com

