Die GOPA Consulting Group vereinheitlicht ihre Geschäftsprozesse mit Deltek ERP

Düsseldorf, Germany (ots/PRNewswire) - Deltek (https://www.deltek.com/de-de/), der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware und Informationslösungen für projektorientierte Firmen hat heute bekannt gegeben, dass die GOPA Consulting Group (GCG) die Projekt-ERP-Lösung von Deltek ausgewählt hat, um ihre Geschäftsprozesse zu vereinheitlichen, sowie die Leistung und Rentabilität ihrer Projekte zu steigern.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160406/352355LOGO

Die GOPA Consulting Group zählt zu den europaweit führenden Beratungsunternehmen im Bereich internationale Zusammenarbeit und Technologie mit Sitz in Bad Homburg, Bonn, Brüssel und Abu Dhabi. Der Konzern besteht aus sieben unabhängigen Beratungsunternehmen und kleineren Rechtseinheiten, wie Cofad Consultants und GOPA Luxembourg, und nutzt alle Synergien, gemeinsame Strukturen und Prozesse, um auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren. 2015 überschritt der Konzern die Umsatzschwelle von 160 Millionen EUR - ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens.

Der Wachstumsprozess verlangt ein integriertes System, um die unternehmensweite IT-Infrastruktur vereinheitlichen und sich so ein übergreifendes Bild von der Rentabilität und Effizienz sämtlicher Projekte und Geschäftsbereiche machen zu können. Im Anschluss an ein umfassendes Auswahlverfahren, das anspruchsvolle Produktpräsentationen, eine Scoping-Sitzung und mehrere Referenzkundenbesuche beinhaltete, entschied sich GOPA, die speziell für projektorientierte Dienstleistungsunternehmen entwickelte ERP-Lösung von Deltek zu implementieren.

Das ERP-System von Deltek sorgt für eine vollständige Transparenz der Projekte, Geschäftstätigkeiten und Prozesse über alle Bereiche der GOPA Gruppe hinweg. Dazu zählen umfangreiche Funktionen zum Projekt- und Ressourcenmanagement, sowie die komplette Finanzkontrolle über einzelne Projektlebenszyklen hinweg - von der Budgetplanung bis hin zur Evaluierung.

"Wir sind eine unabhängige Consulting Engineering Group", erklärt Diana Herberg, Projektmanagerin bei GOPA. "Unser Erfolg fußt auf unserer Vision, dass private Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit effizienter und flexibler arbeiten können, wenn sie als zuverlässiger Berater für Steuergelder fungieren können. Die konzernweite Einführung eines neuen ERP ist ein zentraler Beleg dieser Vision."

"Deltek weiß, wie wichtig es ist, alle Geschäftseinheiten, Mitarbeiter und IT-Systeme miteinander zu vernetzen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir von GOPA ausgewählt wurden, um das Unternehmen bei der Umsetzung strategischer Änderungen an seinen Betriebsabläufen zu unterstützen", so Fergus Gilmore, VP Sales und Managing Director UK & CE bei Deltek.

Für die kommenden Monate ist die vollständige Einführung der Lösung in allen Mitgliedsunternehmen der GOPA Consulting Group geplant.

Über die GOPA Consulting Group

Die GOPA Consulting Group zählt zu den europaweit führenden Beratungsunternehmen im Bereich internationale Zusammenarbeit und Technologie und betreibt Hauptgeschäftsstellen in Bad Homburg, Bonn, Brüssel und Abu Dhabi. Der Konzern besteht aus sieben unabhängigen Beratungsunternehmen und kleineren Rechtseinheiten, wie Cofad Consultants und GOPA Luxembourg, und nutzt alle Synergien, gemeinsame Strukturen und Prozesse, um auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren. Seit 1965 haben die Mitgliedsunternehmen mehr als 5.000 Projekte in über 130 Ländern realisiert. 2015 überschritt der Konzern die Umsatzschwelle von 160 Millionen EUR - ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens. Aktuell sind knapp 600 Mitarbeiter in den Hauptgeschäftsstellen des Unternehmens und im Ausland tätig und diese profitieren von einem multidisziplinären und multikulturellen Expertennetzwerk, das sich über mehrere Kontinente erstreckt.

Über Deltek Deltek ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware und Informationslösungen für staatliche Auftraggeber, professionelle Dienstleistungsunternehmen und andere Firmen, bei denen Projekte im Mittelpunkt stehen. Seit Jahrzehnten bieten wir wertvolle Einblicke, mit deren Hilfe unsere Kunden ihr Geschäftspotenzial noch besser ausschöpfen können. 22.000 Unternehmen und Millionen von Benutzern in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt setzen auf Deltek, um Chancen zu suchen und zu erkennen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, ihre Ressourcen zu optimieren, Geschäftsvorgänge zu straffen und rentablere Projekte zu realisieren. Deltek - Know more. Do more.® www.deltek.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Deltek, übermittelt durch news aktuell