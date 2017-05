Die Dream Hotel Group veröffentlicht ein zweites Jahr mit beispiellosem Wachstum

New York (ots/PRNewswire) - Die führende Luxus Lifestyle-Gruppe setzt ihr schnelles, weltweites Wachstum mit Verträgen über neun neue Hotels fort und gibt Pläne für die Verdreifachung des bestehenden Portfolios bis 2022 bekannt

Das bekannte Hotelmarken- und Managementunternehmen Dream Hotel Group, Eigentümer der Marken Dream Hotels, Time Hotels, The Chatwal und der, in naher Zukunft kommenden Unscripted Hotels, gab heute ein weiteres Jahr mit beispiellosem, internationalem Wachstum bekannt. Bis Ende 2020 ist die Eröffnung von neun neuen Hotels an neuen Destinationen geplant.

"In den vergangenen sechs Monaten haben wir mehr Hotelverträge unterzeichnet, als in irgendeinem anderen Jahr in der Geschichte des Unternehmens", sagte Sant Singh Chatwal, Chairman der Dream Hotel Group. "Nach nennenswerten Investitionen und der Neupositionierung weg vom Eigentümer und hin zu Hotelmarken und -management, verfügt Dream Hotels jetzt über das bisher stärkste Portfolio. Wir werden auf unserem Erflog aufbauen und unsere Marken weiterhin sehr schnell expandieren."

Derzeit verfügt die Dream Hotel Group über 16 eröffnete Hotels und eine Pipeline mit 26 weiteren Objekten, darunter auch diese neun neuen Standorte, mit denen sich nach deren Eröffnung die Anzahl der Objekte und Zimmer des Unternehmens auf 42 bzw. 10.034 erhöht. Mit der bisher größten und aktivsten Pipeline in der Geschichte des Unternehmens ist die Dream Hotel Group auf bestem Weg, ihre weltweite Präsenz in den kommenden vier Jahren um 230 Prozent zu steigern und das bestehenden Portfolio bis 2022 zu verdreifachen.

"Diese neun neuen Objekte sind ein Beweis für die Stärke unserer Marken und ich bin stolz, ein neues rekordverdächtiges Jahr mit strategischer Wachstumsdynamik in der Gruppe bekannt geben zu können", erklärte Jay Stein, CEO der Dream Hotel Group. "Wir stellen fest, dass unsere Lifestyle-Marken sowohl an bestehenden als auch an aufstrebenden Destinationen sehr gut aufgenommen werden und jeder Schritt in einen neuen Markt ist ein Beweis für unser unaufhörliches Engagement für die Entwicklung und Verbesserung von Partnerschaften mit potenziellen Eigentümern und Entwicklern in der ganzen Welt."

Die Standorte mit neuen Verträgen schließen Primär- und Sekundärmärkte in der ganzen Welt ein - von Dallas bis Delhi, von Upstate New York bis Vietnam, von den Malediven bis zur Dominikanischen Republik - und sie stehen für $ 750 Millionen an neuer Hotelentwicklung, ausschließlich mit unabhängigen Entwicklungspartnern.

Diese Ankündigung folgt auf die bereits mit Spannung im Sommer erwartete Markteinführung der neuesten Lifestyle-Marke Unscripted, die auf bestem Wege ist, die am schnellsten wachsende, neue Marke in der Geschichte des Unternehmens zu werden. Unscripted wird sein neues Hospitality-Konzept für den fortschrittlichen, kreativen Reisenden am ersten Standort in Durham, North Carolina, im Juli 2017 eröffnen.

Die Dream Hotel Group unterzeichnete in den vergangenen sechs Monaten neun neue Hotelverträge, darunter:

Dream Oceanami Villas & Spa (Vietnam) - Herbst 2017 - Dream Oceanami Villas & Spa wurde von der Beegreen Group entwickelt und ist der erste von vier Standorten, die in Vietnam eröffnet werden. Das Resort befindet sich in Long Hai, Ba Ria-Vung Tau Provinz, und wird über 347 Villen sowie acht Restaurants und Nachtklubs verfügen, einschließlich des unverkennbaren Dream Beach Club der Marke, der an einem ein Kilometer langen, unberührten Strand am Südchinesischen Meer liegt.

Unscripted Cocobay Da Nang - Herbst 2017 - Das von der in Vietnam beheimateten Emipre Group entwickelte Unscripted Hotel wird über 160 Zimmer sowie drei Restaurants und Nachtklubs verfügen. Der Cocobay Komplex wird der größte integrierte Resort-Komplex in Vietnam sein, mit einer Geschäfts- und Restaurantstraße, einem Wasserpark, einem Zentrum für darstellende Künste, Luxusappartements und -residenzen, einem Strandklub und acht Hotels, darunter auch das Unscripted Cocobay, alle mit Blick auf das Südchinesische Meer.

The Chatwal Lodge - Ende 2018 -The Chatwal Lodge befindet sich in Bethel, NY, und ist der zweite Standort der neuen The Chatwal Kollektion von Luxushotels. Das von der Dream Hotel Group entwickelte Resort wird über 50 exquisite Unterkünfte auf 23 Acres verfügen, darunter private Villen, Suiten und Zimmer, ebenso wie über ein kulinarisches Erlebnis der Weltklasse, das vom bekannten Küchenchef Todd English und weiteren, noch bekannt zu gebenden Größen konzipiert und gleitet werden wird.

The Chatwal Maaga Maldives - 2019 - The Chatwal Maaga Maldives wurde vom lokalen Unternehmer Mohamed Manik und Alpha Kinam Holdings entwickelt. Es ist der erste von zwei neuen Standorten der Dream Hotel Group auf den Malediven und wird über 80 ultraluxuriöse Villen, sechs private Strandvillen und zwei Präsidentenvillen, ebenso wie über drei unvergessliche kulinarische Treffpunkte mit einer Kombination aus feinem Essen mit zwangloser, barfüßiger Eleganz am Rand der Lagune im malerischen North Ari Atoll verfügen.

Unscripted Dallas-Fort Worth - 2019 - Das fünfstöckige, von Newstream Hotels & Resorts entwickelte Hotel wird 134 Gästezimmer sowie vier Restaurants und Bars bieten, darunter eine Rooftop Lounge. Unscripted Dallas-Fort Worth befindet sich in der Stadt Flower Mound am Lake Grapevine, nur sechs Meilen nördlich des Flughafens DFW und ist der erste, vollkommen in Eigenregie gebaute Standort der Marke Unscripted Hotels, und der zweite in den USA.

Dream Delhi - 2019 - Dream Delhi wurde von Asrani Inn & Resorts Private Ltd. entwickelt und wird über 179 Zimmer und ein umfassendes Gastronomieangebot verfügen, darunter ein Food Hall-Konzept des international bekannten Küchenchefs Todd English.

The Time Dominican Republic - 2019 - The Time Dominican Republic ist der erste Standort der Gruppe in der Karibik. Die Eröffnung des gehobenen Resorthotels mit seinen luxuriösen Gästezimmern und Suiten am Strand, zahlreichen Restaurants und Nachtklubs sowie einem Wellnessbereich ist für 2019 geplant.

Unscripted Dominican Republic - 2019 - Die Eröffnung des Unscripted Dominican Republic ist ebenfalls für 2019 geplant. Es wird großzügige Gästezimmer und Suiten sowie ein umfassendes Gastronomieangebot bereitstellen.

Dream Gasveli Maldives - 2020 - Das vom lokalen Unternehmer Mohamed Manik und Alpha Kinam Holdings entwickelte Dream Gasveli Maldives Resort wird 500 Villen, acht beeindruckende Restaurants und Nachtklubs, einschließlich des unverkennbaren Dream Beach Club der Marke, ein 20.000 Quadratfuß großes Wellness Spa und mehr als ein Dutzend Outlets von Designermarken für exklusiven, zollfreien Einkauf vor Ort bieten.

Des Weiteren unterzeichnete die Dream Hotel Group Absichtserklärungen für die Eröffnung von Hotels in den folgenden Märkten: Austin, Phoenix, Orlando, Monterey und Long Island City, sowie im Vereinigten Königreich, in Zentralamerika und in Vietnam.

In den kommenden vier Jahren plant das Unternehmen Vereinbarungen für über 150 Hotels und Resorts in allen seinen Marken - Dream, Time, The Chatwal und Unscripted - zu unterzeichnen und damit sein rasch wachsendes, weltweites Portfolio weiter auszubauen.

Über die Dream Hotel Group

Die Dream Hotel Group ist ein Hotelmarken- und Managementunternehmen, das auf eine reiche, 30-jährige Geschichte in der Verwaltung von Objekten in einigen der wettbewerbsintensivsten Hotelumgebungen der Welt zurückblicken kann. Die Dream Hotel Group ist Eigentümer der Marken Dream Hotels, Time Hotels, The Chatwal und Unscripted Hotels, und umfasst drei Geschäftsfelder: Eigenmarken, Hotelmanagement sowie Restaurants und Nachtleben. Das Unternehmen ist der Philosophie verpflichtet, dass zukunftsorientiertes Design, vorausschauender Service und zukunftsweisende Gasterfahrungen über alle Marktsegmente hinweg verfügbar sein sollten. Die Dream Hotel Group ist bemüht, Reisenden über einen wahrhaft einzigartigen Ansatz eine authentische Beziehung zu dem von ihnen ausgewählten Reiseziel zu vermitteln. Weitere Informationen finden Sie unter www.dreamhotelgroup.com. Folgen Sie @dreamhotelgroup auf Twitter.

