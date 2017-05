LetterOne gibt die Ernennung von Karl-Heinz Holland, früherer CEO von Lidl, als Mitglied des Beirats von L1 Retail bekannt, und dass Michael Casey, früherer Managing Director von Goldman Sachs, sich L1 Retail als Senior Investment Partner anschließt

London (ots/PRNewswire) - Die internationale, in Luxemburg ansässige Investitionsgesellschaft LetterOne (L1) gab heute bekannt, dass Karl-Heinz Holland mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Beirats von L1 Retail ernannt wurde.

L1 Retail, die neue, im Vereinigten Königreich ansässige Investitionsgesellschaft von L1 wurde im Dezember letzten Jahres ins Leben gerufen. L1 Retail zielt darauf ab, bis zu 3 Milliarden in eine kleine Anzahl von langfristigen Kapitalinvestitionen in Einzelhandelsunternehmen zu investieren, die das Potenzial besitzen, in ihrem jeweiligen Segment und Markt Marktführer zu werden.

Karl-Heinz war sechs Jahre lang als CEO der Lidl-Gruppe tätig, dem bahnbrechenden deutschen Lebensmitteleinzelhändler. Er trieb die Ausdehnung von Lidl über ganz Europa hinweg voran und baute das Unternehmen zu einem der führenden Lebensmitteleinzelhändler des Kontinents auf. Während seiner 23-jährigen Laufbahn bei Lidl war Karl-Heinz vor seiner Ernennung im Jahre 2008 als CEO für den Einkauf, das Marketing und die internationale Logistik zuständig.

Karl-Heinz verfügt über umfassende Expertise und Führungskompetenz im internationalen Einzelhandelswettbewerb. Gegenwärtig ist er Vorsitzender des Beirats der DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Zooplus AG.

L1 Retail hat einen aus international anerkannten Führungskräften und Spezialisten des Bereichs Einzelhandel bestehenden Beirat ernannt, der äußerst weitgehend zur Unterstützung seines Investitionsteams einbezogen wird, und der ein breites Spektrum an Fähigkeiten von Weltklasse mitbringt.

Im Rahmen des Beirats von L1 Retail gesellt sich Karl-Heinz auch zu Clive Humby, einem der Gründer von dunnhumby (gegenwärtig zu Tesco gehörend), und zu John Walden, dem früheren CEO der Home Retail Group. Clive war schon lange bevor es "Big Data" gab, ein Pionier der Nutzung von Daten bei Einzelhandelsunternehmen. Und John stand für mehr als 20 Jahre in vorderster Reihe, was den verbraucherorientierten Multi-Channel-Einzelhandel betrifft.

Stephan DuCharme, Managing Partner von L1 Retail, kommentierte die Ernennung von Karl-Heinz mit folgenden Worten:

"Wir freuen uns, Karl-Heinz in unserem Beirat von L1 Retail begrüßen zu können und arbeiten bereits eng mit ihm zusammen. Wir nutzen wirksam unsere kollektive Erfolgsbilanz im Bereich Einzelhandel, um auf internationaler Ebene in die nächste Generation von Einzelhandelsunternehmen zu investieren und bei deren Aufbau zu helfen."

Karl-Heinz Holland kommentierte seine Ernennung mit den Worten:

"Mich begeistert die Möglichkeit, mit Investitions- und Managementteams zusammenzuarbeiten. Es ist großartig, erneut gemeinsam mit anderen Einzelhändlern zu arbeiten. Ich stimme völlig mit diesem langfristig ausgerichteten Ansatz zum Aufbau erfolgreicher und nachhaltiger Einzelhandelskonzepte und -unternehmen überein. Ich freue mich, zu einer Gruppe zu gehören, welche die nächsten Stars des Einzelhandels des 21. Jahrhunderts erschafft ."

Gleichzeitig ist L1 Retail hocherfreut, bekanntgeben zu können, dass Michael Casey sich seinem Team als Senior Investment Partner angeschlossen hat.

Unter dem Managing Partner Stephan DuCharme wird Michael Casey die allgemeine Verantwortlichkeit für die Leitung der Ausführung der Geschäfte übernehmen; dazu gehören die Konzeption und die Ausführung von L1 Retails Investitionsstrategie über das gesamte Spektrum des Offline- und Online-Einzelhandels hinweg.

Bevor er sich L1 Retail anschloss, war Michael ein Managing Director bei Goldman Sachs, wo er für die Einzelhandelsbranche in der EMEA-Region zuständig war. Während seiner Zeit bei Goldman Sachs leitete Michael zahlreiche Mergers and Acquisitions sowie Kapitalmarkttransaktionen im Einzelhandelssektor. Zuvor war Michael als Managing Director in der UK Advisory Group bei Goldman Sachs tätig sowie als ein Strategy Manager bei Accenture.

L1 Retail erwägt Investitionen in unterschiedlichen Einzelhandelssegmenten, wie beispielsweise Lebensmitteleinzelhandel, Gesundheit und Schönheit, doch auch spezialisierte Einzelhandelskonzepte, die auf der Grundlage von Datenanalysen und globalen Lieferketten auf internationaler Ebene ausgebaut werden können.

