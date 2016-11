Bundesliga Vorhersage - BVB schlägt Bayern und sorgt für Spannung in der Liga

Münster (ots) - Der elfte Bundesliga Spieltag steht an. Endlich ist es wieder soweit, Borussia Dortmund empfängt vor über 80.000 Fans den FC Bayern München, "Echte Liebe" gegen "Mia san Mia". Mehr geht im deutschen Fußball nicht. Ganz Fußballdeutschland fragt sich, wie das Spiel ausgeht. Kann der BVB den Rekordmeister aus München bezwingen und die Liga wieder spannend machen?

Die Wissenschaftler der Internet Plattform www.kickform.de haben die Begegnung mit Ihrer einzigartigen Fußballformel analysiert und geben eine Siegwahrscheinlichkeit für den BVB von 48% an. Für einen Auswärtssieg der Bayern gibt die Formel dagegen nur eine Wahrscheinlichkeit von 30% an. Das wahrscheinlichste Endergebnis ist ein 2:1 (8,84%), gefolgt von einem 1:1 (7,14%) und einem 3:1 (7,14%) Es spricht also vieles für einen Heimsieg der Mannschaft rund um Thomas Tuchel.

"Wenn unsere Vorhersagen eintreffen, dann wird die Bundesliga wieder richtig spannend", sagt Dr. Jörg Heidjann, einer der beiden Gründer von KickForm.de. "Denn laut unserer Vorhersage gewinnt auch Bayer Leverkusen sein Heimspiel gegen den derzeitigen Tabellenzweiten RB Leipzig sowie Hoffenheim gegen den HSV. Damit lägen Bayern, Leipzig, Hoffenheim und der BVB an der Tabellenspitze nur 3 Punkte auseinander. Und das gab es lange nicht mehr in der Bundesliga".

Im weiteren Verlauf der Bundesliga-Saison sehen die Wissenschaftler von KickForm aber weiterhin die Bayern vor Dortmund. Schon zu Beginn sahen sie übrigens Köln auf den internationalen Plätzen. Eine Vorhersage, die der 1. FC durch starke Leistungen an jedem Spieltag bestätigt.

KickForm.de ist ein Fußballstartup aus der Universitätsstadt Münster und bietet Vorhersagen für die 1. 2. und 3. Bundesliga an. Die Wissenschaftler aus Münster haben sich intensiv mit dem Thema Vorhersage von Fußballspielen beschäftig und liefern mit dem KickForm Algorithmus die wohl derzeit bestmögliche Vorhersage von Fußballspielen. Dabei berechnet KickForm Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang von einzelnen Bundesliga Fußballspielen und bietet eine Simulation der gesamten Bundesliga Saison. Das komplexe mathematische Modell beruht auf einem vom Physikprofessor Heuer entwickelten statistischen Verfahren, welches sich in der Vergangenheit als besonders treffsicher herausgestellt hat und von KickForm laufend weiterentwickelt wird.

KickForm.de hat für das kommende Wochenende (18.11.-21.11.2016) folgende Begegnungen analysiert und Prognosen erstellt:

1. Bundesliga Bayer 04 Leverkusen - RasenBallsport Leipzig 1. FSV Mainz 05 - SC Freiburg SV Darmstadt 98 - FC Ingolstadt FC Augsburg - Hertha BSC Berlin VFL Wolfsburg - FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln Borussia Dortmund - FC Bayern München TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

2. Fussball-Bundesliga 1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers VFL Bochum - Eintracht Braunschweig Arminia Bielefeld - 1.FC Heidenheim Hannover 96 - Erzgebirge Aue Karlsruher SC - SV Sandhausen FC St.Pauli - Fortuna Düsseldorf 1. FC Union Berlin - VFB Stuttgart Dynamo Dresden - SpVgg Greuther Fürth 1860 München - 1. FC Kaiserslautern

3. Liga Fortuna Köln - Zwickau Aalen - Osnabrück Münster - Erfurt Großaspach - Magdeburg Rostock - Werder II Regensburg - Wiesbaden FSV Frankfurt - Duisburg Halle - Mainz II Lotte - Paderborn Chemnitz - Kiel

