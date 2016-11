MWM Service-Stützpunkt Hamburg neu organisiert - Optimierung der Service-Leistungen für MWM Gasmotoren und KWK-Anlagen

Mannheim (ots) - Der MWM Service-Stützpunkt Hamburg wird an einen neuen Standort umziehen. Dabei wird gleichzeitig die Beratungsleistung durch Ressourcenbündelung deutlich gesteigert werden. Außerdem sorgt die dezentrale Aufstellung der MWM Servicetechniker dafür, dass die Nähe zu den Kunden im Nordwesten Deutschlands weiter ausgebaut wird.

Zum Jahreswechsel wird der MWM Service-Stützpunkt Hamburg neu strukturiert. Während die Vertriebsmitarbeiter an einen bestehenden Unternehmensstandort in Hamburg ziehen, werden die administrativen Tätigkeiten wie Service-Disposition, Ersatzteilverkauf, Rechnungsstellung, technische Kundenbetreuung oder Qualität zentral im Service-Center Berlin zusammengefasst.

Durch die Ressourcenbündelung stehen noch mehr Kapazitäten für Beratung und Dienstleistungen zur Verfügung. Zukünftig wird es im Service-Center Berlin zudem eine baureihenbezogene Betreuung geben, sodass die individuelle Beratung noch effektiver werden wird. Jeder der drei MWM Gasmotoren Baureihen TCG 2016, TCG 2020 und TCG 2032 werden einzelne Fachleute zugeordnet werden.

Gunter Steinmann, Leiter Service Deutschland, fasst zusammen: "Der Markt im Nordwesten Deutschlands ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Um unseren Kunden in diesem sich veränderten Marktumfeld auch weiterhin einen Top-Service bieten zu können, haben wir diese strukturelle Anpassung vorgenommen. Wir behalten unser starkes, dezentrales Netzwerk an Servicetechnikern und stellen gleichzeitig mehr Mitarbeiter für die Beratung zur Verfügung."

Das Service-Center Berlin bietet sehr gute Voraussetzungen, um den Norden Deutschlands optimal zu versorgen. Neben einer Werkstatt und einem Lager stehen hier sogar Austauschaggregate zur Verfügung, sodass eine Unterstützung im Servicefall noch besser erfolgen kann - und damit etwaige Stillstandzeiten noch weiter reduziert werden können.

MWM Aggregate und Gasmotoren zeichnen sich durch hohe Effizienz, Robustheit und lange Laufzeiten aus. Wenn es doch einmal zu einem unvorhersehbaren Stillstand kommt, sind die MWM Servicetechniker schnell vor Ort. Da der Notdienst deutlich aufgestockt wird, wird sich diese Leistung noch weiter verbessern. Auch werden Ersatzteillieferungen für MWM Gasmotoren und KWK-Anlagen dann direkt aus dem Service-Center Berlin erfolgen. Somit verkürzen sich die Wege zu den Kunden noch weiter.

Torsten Werda, Leiter Service-Center Berlin: "Wir haben am Standort Berlin zukünftig mehr Ressourcen zur Verfügung, sodass es zu schnelleren Reaktionen auf Kundenanforderungen kommen wird. Auch werden wir Dank der Verwendung von Austauschaggregaten beispielsweise zukünftig die Erhaltungsstufe E70 noch schneller durchführen können."

Das MWM Service Vertriebsbüro Nord bleibt in Hamburg bestehen. Zudem verfügt MWM im Norden Deutschlands auch weiterhin über ein mit Servicetechnikern dichtes, dezentral aufgestelltes Netzwerk, sodass die Nähe zu den Kunden und Betreibern von KWK-Anlagen stets gegeben ist.

Über Caterpillar Energy Solutions

Caterpillar Energy Solution steht mit seinen beiden Marken MWM und Cat für hocheffiziente und umweltfreundliche Lösungen zur dezentralen Energieerzeugung und produziert Gasmotoren, Strom-Kraftwerke sowie Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen. Der Firmensitz in Mannheim geht auf die Gründung des Autopioniers Carl Benz zurück, der 1871 mit den "Mechanischen Werkstätten Mannheim" den Grundstein dafür legte. Weitere Informationen finden Sie unter www.caterpillar-energy-solutions.de

Über Caterpillar

Seit 90 Jahren macht Caterpillar Inc. nachhaltigen Fortschritt möglich und sorgt für positiven Wandel auf allen Kontinenten. Kunden gehen zu Caterpillar, damit Caterpillar ihnen bei der Entwicklung von Infrastruktur, Energie und Vermögenswerten natürlicher Ressourcen hilft. Mit Umsätzen von 47,011 Milliarden $ im Jahr 2015 ist Caterpillar der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergwerksausrüstung, Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und Diesel-Elektro-Lokomotiven. Das Unternehmen ist hauptsächlich über seine drei Produktsegmente tätig - Baubranchen, Ressourcenbranchen und Energie und Transport - und stellt ferner Finanz- und zusammenhängende Dienstleistungen über sein Finanzproduktesegment zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter caterpillar.com (http://www.caterpillar.com)

