Continentale Lebensversicherung: Umfassende Garantien beim Rentenfaktor und der Mindestverzinsung

Dortmund (ots) - Transparenz und Planungssicherheit: Die Continentale Lebensversicherung hat zum Jahreswechsel ihr gesamtes Angebot überprüft. Dabei hat sie alle Produkte aneinander angeglichen. Umfassende Garantien beim Rentenfaktor und der Mindestverzinsung bleiben bestehen.

Verzicht auf Treuhänderklausel

Bestehen bleiben die umfassenden Garantien in den klassischen und fondsgebundenen Tarifen. So kann der Kunde sich einen zu 100 Prozent garantierten Rentenfaktor sichern. Auf eine Treuhänderklausel verzichtet der Versicherer weiterhin. Das heißt, der Rentenfaktor kann während der Vertragslaufzeit vom Unternehmen nicht mehr geändert werden. Sowohl bei den Klassikern als auch bei den fondsgebunden Varianten gilt zudem der Garantie-Retter: Bei Abschluss des Vertrags sichert sich der Kunde damit die dann gültigen Rechnungsgrundlagen - auch für künftige Erhöhungen des Beitrags oder Sonderzahlungen. Der Mindestbeitrag bei den Klassikern liegt jetzt einheitlich bei 10 Euro. Sonderzahlungen sind in der Regel mindestens sechsmal im Jahr möglich.

Zusätzlicher Schutz für den Fall der Berufsunfähigkeit

Zudem können Kunden bei nahezu jeder Rentenversicherung einen zusätzlichen Schutz für den Fall der Berufsunfähigkeit (BU) einschließen. Der Versicherer zahlt dann die Beiträge für die Altersvorsorge weiter und je nach Vereinbarung außerdem eine BU-Rente.

Transparente und verständliche Bedingungen

"Mit umfassenden Garantien und verständlichen Produkten sind wir ein verlässlicher Altersvorsorge-Partner", betont Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. In den Bedingungen der Tarife erklärt der Versicherer zum Beispiel wesentliche Begriffe und verweist auf wichtige Textstellen. Selbstsprechende neue Tarifnamen und Kürzel sowie ansprechende Kundenprospekte geben Orientierung.

125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhause für die Zukunft

Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.

Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG für Verlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 723.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 696 Millionen Euro. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet die Gesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen die traditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglichene Bestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattung und die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.

