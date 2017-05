Deer Jet offenbart das Universum marokkanischer Handwerkskunst

Marrakesch, Marokko (ots/PRNewswire) - Der 787 Dream Jet landet in Marrakesch für eine seltene Kunst- und Handwerksausstellung

Deer Jet, das erste Privatjet-Unternehmen Chinas, fliegt den 787 Dream Jet nach Marrakesch, um die Geschichte, Kultur und Kunst dieses fernen Landes zu enthüllen und zu präsentieren. Deer Jet verwendete das gleiche "Majorelle-Blau" und "Marrakesch-Rot", um den 787 Dream Jet zu dekorieren.

Die Ausstellung an Bord des 787 Dream Jets umschließt gänzlich von Hand gefertigte Objekte, denen islamische Kunstmuster des 16. Jahrhunderts sowie Motive aus dem Jardin Majorelle zugrunde liegen. Textilien, kostbares Geschirr, Lederwaren und andere Designobjekte zierten die prächtigen 220 Quadratmeter der Dream Jet-Kabine.

Diese Präsentation ist Teil einer weltweiten Ausstellungsreihe im Rahmen von Deer Jets "Dreams Encounter the World"-Tour emblematischer Zielorte. In seinem Vorhaben hochrangige Geschäftsreisende zu betreuen, führte Deer Jet den 787 Dream Jet bereits in Hongkong, Shanghai, London, Dublin und Seattle vor und präsentierte so seine Markenphilosophie "Reisen zur Kunst machen" ("Making Travel an Art").

Deer Jet hat in der Vergangenheit bereits eine Kundschaft hochrangiger Geschäftsreisender betreut, einschließlich Königsfamilien aus Nahost. Das Unternehmen hat sich nun vorgenommen, diesen Markt rund um den Globus zu bedienen.

Frank Fang, Vizepräsident von Deer Jet, sagte: "Marrakesch ist eine der weltweit faszinierendsten Destinationen: von seinem mit einer antiken Stadtmauer umgebenen Medina bis hin zu seinen lebhaften Märkten ist diese Stadt ein kulturelles Fest. Wir möchten, dass unsere Kunden mit dem 787 Dream Jet eine stylische und kulturell reiche Reiseerfahrung entdecken."

Der 787 Dream Jet kann ohne Unterbrechung für 18,5 Stunden bzw. 16.000 Kilometer fliegen und erreicht somit von Casablanca, Marrakesch oder Rabat aus jede Metropole in der Welt ohne Zwischenlandung. Außerdem bietet er an Bord den Komfort unbegrenzter luxuriöser Annehmlichkeiten.

Nach dem weltweiten Erfolg des ersten 787 "Dream Jet" hat die HNA Group - die Muttergesellschaft von Deer Jet - den Erwerb vom zweiten B787 VVIP für Deer Jet angekündigt, um die größte 787 Dream Jet-Flotte der Welt aufzubauen. "Wir werden uns gänzlich der Betreuung international hochrangiger Reisenden widmen, um ihnen durch diese fantastische Flotte die ultimative Reiseerfahrung zu bieten", fügte Fang hinzu.

"Der Dream Jet ist ein gewaltiges Fest der Luftfahrt und repräsentiert alles, was in dieser Branche luxuriös oder beeindruckend ist, und ich bin überzeugt, dass jeder, der dies erleben darf, mit mir übereinstimmt. Wir freuen uns sehr, Deer Jets weltweite Ausstellungsreihe "Dreams Encounter the World" zu unterstützen, und sind stolz darauf, der exklusive Charter-Vertriebspartner für den Dream Jet in der MENA-Region zu sein", sagte Mohammed Husary, Mitinhaber/Gründer und Executive President von UAS.

Deer Jet führt auch exklusive, maßgeschneiderte Reisepakete an Bord des 787 Deer Jets ein, die mit einer Traumreise von Hongkong nach Tahiti ("Hong Kong to Tahiti Dream Journey") starten. Für die Zukunft sind weitere Reiserouten im Rahmen seines Ziels geplant, nahtloses Reisen zu ermöglichen, um die Unternehmensvision "Reisen zur Kunst machen" ("Making Travel an Art") durch branchenführenden Service, der von Deer Jets Werten "Eleganz", "Leistung" und "Differenzierung" inspiriert ist, zu erfüllen.

