EXPO-2017 Unterstütze den Grössten Marathon Zentralasiens

Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Die Mitarbeiter der Nationalen Gesellschaft "Astana EXPO-2017" nehmen am größten internationalen Rennen Zentralasiens - dem "Almaty Marathon" teil.

Die große regionale Sportveranstaltung zieht jährlich eine große Anzahl von Kasachen über 16 Jahre an. Letztes Jahr nahmen 13.000 Menschen an dem Rennen teil.

Die Mitarbeiter der EXPO-2017 haben sich mit der korporativen Staffel "Ekiden" angeschlossen, einer Mannschaft aus sechs Leuten. Die Gesamtlänge des Rennens beträgt 42 km 195 m. Somit tragen die Stellvertreter der Weltausstellung ihren Anteil zur Verbreitung eines gesunden Lebensstils bei.

Über den Marathon

2013 trat das Almaty-Rennen der Association of International Marathons and Distance Races AIMS bei, das mehr als 400 Marathons und Rennen aus 120 Ländern verbindet. Die Strecken sind in Übereinstimmung mit den Regeln der AIMS und IAAF zertifiziert und gehören zur Kategorie "B".

Der "Almaty Marathon" ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung und führt eine der wichtigsten gesellschaftlichen Funktionen aus, indem er die Gesellschaft zur sozialen Verantwortung aufruft.

Über die Weltausstellung EXPO 2017 in Astana

Die Weltausstellung Astana EXPO 2017 mit dem Titel "Energie der Zukunft" ist eine Messe- und Vergnügungsveranstaltung, welche vom 10. Juni bis 10. September 2017 in Astana, Kasachstan stattfindet. Sie dauert 93 Tage und wird eine der spektakulärsten Kulturereignisse in diesem Jahr. 115 Länder und 21 internationaler Organisationen haben ihre Teilnahme schon offiziell bestätigt.

Im Rahmen der EXPO 2017 werden Grundsatzpapiere globaler Bedeutung zur Förderung eines energieeffizienten Lebensstils und einer aktiven Durchsetzung erneuerbarer Energiequellen erarbeitet.

Wir in sozialen Netzwerken:

Die nationale Gesellschaft "Astana EXPO-2017"

Pressekontakt:

Original-Content von: National company "Astana EXPO-2017", übermittelt durch news aktuell