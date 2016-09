Frankfurt am Main (ots) - Angebot beläuft sich auf EUR 6,00 in bar für jede AIXTRON-Aktie / Mindestannahmequote von 60% des AIXTRON Grundkapitals / Aktionäre sollten ihre Depotbank unverzüglich kontaktieren, um diese Gelegenheit nicht zu versäumen

Am 29. Juli 2016 hat der Fujian Grand Chip Investment Fund ("FGC") über seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft Grand Chip Investment GmbH ("Bieterin") ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb aller AIXTRON-Aktien (ISIN: DE000A0WMPJ6), einschließlich aller durch American Depositary Shares ("ADSs") (ISIN: US0096061041; CUSIP 009606104) repräsentierter AIXTRON-Aktien, veröffentlicht.

FGC bietet EUR 6,00 in bar für jede AIXTRON-Aktie (einschließlich aller durch ADSs repräsentierter AIXTRON-Aktien). Für eine Durchführung muss das Angebot vor Ablauf der Annahmefrist am 7. Oktober 2016 (vorbehaltlich einer gesetzlichen Verlängerung) für mindestens 60% der 112.720.355 am 23. Mai 2016, dem Tag an dem die Bieterin die Entscheidung zur Abgabe eines Angebots veröffentlicht hat ("Tag der Entscheidung"), ausgegebenen AIXTRON-Aktien rechtswirksam angenommen worden sein, ohne das rechtswirksam ein Rücktritt erklärt worden ist. Für weitere Details zum Angebot, einschließlich der vollständigen Bestimmungen und Bedingungen, dem Abwicklungsprozess und seinen Auswirkungen, verweisen wir auf die am 29. Juli 2016 veröffentlichte Angebotsunterlage, die auf der Webseite www.grandchip-aixtron.com abgerufen werden kann.

Die Angebotsgegenleistung von EUR 6,00 entsprechen den folgenden Prämien für die annehmenden Aktionäre: - eine Prämie von 50,7% gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs von EUR 3,98 vor dem Tag der Entscheidung. - von etwa 53,4% gegenüber dem EUR 3,91 betragenden unbeeinflussten Schlusskurs am 30. März 2016 . - von etwa 103,3% gegenüber dem EUR 2,95 betragenden niedrigsten Schlusskurs im laufenden Jahr am 8. Februar 2016. - von etwa 39,2% gegenüber dem EUR 4,31 betragenden von Aktienanalysten veröffentlichten durchschnittlichen Zwölf-Monats-Kursziel für AIXTRON-Aktien .

Vorstand und Aufsichtsrat von AIXTRON unterstützen die Transaktion uneingeschränkt. Am 11. August 2016 haben Vorstand und Aufsichtsrat von AIXTRON ihre gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlicht, in welcher beide Gremien AIXTRON-Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen.

Die vollständigen Bestimmungen und Bedingungen für das Übernahmeangebot sind in der unter www.grandchip-aixtron.com veröffentlichten Angebotsunterlage enthalten. Eine englische Übersetzung der Angebotsunterlage steht auf der Webseite ebenfalls zur Verfügung. Fragen sowie Unterstützungsanfragen oder Anfragen für Exemplare der Angebotsunterlage, der englischen Übersetzung der Angebotsunterlage und anderer Dokumente, welche das Übernahmeangebot betreffen, können (i) bezüglich der Einlieferung von AIXTRON-Aktien an die Informationsstelle in Deutschland und (ii) bezüglich der Einlieferung von AIXTRON ADSs an die Informationsstelle in den Vereinigten Staaten gerichtet werden. Die Kontaktinformationen der Informationsstellen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten sind nachfolgend aufgeführt. Das Übernahmeangebot betreffende Dokumente werden auf Anfrage unverzüglich auf Kosten der Bieterin zur Verfügung gestellt.

AIXTRON-Aktionäre (und Personen die AIXTRON ADSs über eine Bank, Broker oder anderen Wertpapiermakler halten), die das Angebot annehmen wollen, sollten ihre Bank, Broker oder Wertpapiermakler unverzüglich kontaktieren, um sich die angebotene Prämie zu sichern. Registrierte Inhaber von AIXTRON ADS sollten die US Informationsstelle kontaktieren, wenn sie zusätzliche Informationen dazu erhalten möchten, wie sie ihre ADSs einliefern und die angebotene Prämie erhalten können.

Frankfurt am Main, 27. September 2016 Fujian Grand Chip Investment Fund LP Zhendong Liu, Managing Partner (Geschäftsführer)

Informationsstellen Deutsche Informationsstelle Für Privatinvestoren: registrar services GmbH Mergenthalerallee 15-21 65760 Eschborn Email: proxy.solicitation@rsgmbh.com Tel: +49 (0)6196 8870 518

U.S. Informationsstelle Für Privat- und institutionelle Investoren D.F. King & Co., Inc. 48 Wall Street, 22nd Floor New York, NY 10005 Email: AIXG@dfking.com Tel: +1-877-478-5043 (toll-free in the United States)

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot hat am 29. Juli 2016 begonnen. Die Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots, sowie die Aufforderung und das Angebot zum Kauf von Aktien der AIXTRON (einschließlich der durch ADSs repräsentierten AIXTRON-Aktien), sind nur in der von der Bieterin erstellten und von der BaFin genehmigten Angebotsunterlage sowie in den damit zusammenhängenden Angebotsmaterialien enthalten. Die englische Übersetzung der Angebotsunterlage und die damit zusammenhängenden Angebotsmaterialien wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") durch ein sog. Tender Offer Statement auf Schedule TO eingereicht. Die AIXTRON hat ein sog. Solicitation/Recommendation Statement auf einem sog. Schedule 14D-9 mit Bezug auf das Übernahmeangebot bei der SEC eingereicht. Für US Anteilsinhaber: Das Tender Offer Statement, einschließlich der englischen Übersetzung der Angebotsunterlage, eines Übermittlungsschreibens (letter of transmittal) und sonstiger damit zusammenhängender Angebotsmaterialien, in der jeweils gültigen Fassung, enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor eine Entscheidung mit Bezug auf das Übernahmeangebot getroffen wird.

Diejenigen Materialien und sonstigen Dokumente, die von der Bieterin oder der AIXTRON bei der SEC eingereicht wurden, sind kostenlos auf der Website der SEC auf www.sec.gov abrufbar. Zusätzlich sind oder werden das Tender Offer Statement der Bieterin und andere Dokumente, die diese bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, auf www.grandchip-aixtron.com verfügbar sein.

