Showpad unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit ComLine

San Francisco und Ghent, Belgien (ots/PRNewswire) - Showpad, der führende europäische Anbieter für Kundendialogsysteme, gab heute seine Partnerschaft mit ComLine bekannt. ComLine ist einer der bedeutendsten IT-Distributoren in der DACH-Region, Frankreich und Osteuropa. Durch die Partnerschaft bekommen ComLine Reseller die Möglichkeit, ihre Kunden aktiv mit der digitalen Transformation im Vertrieb zu unterstützen.

"Showpad ist eine ideale Ergänzung für viele Händler, die den Gerätevertrieb um Mobilitäts- und Produktivitätslösungen erweitern wollen", sagte Johannes Borm, Marketingleiter der ComLine GmbH. "Showpad hat bereits viele namhafte Kunden im Enterprise Bereich und wir freuen uns, über unsere Händler nun auch viele kleine und mittlere Unternehmen ansprechen zu können."

"Unsere Lösung vereinfacht den mobilen Zugriff auf alle Informationen, die für das Kundengespräch wichtig sind. Vertriebsmitarbeiter sparen so enorm viel Zeit und erzielen bessere Ergebnisse im Kundenkontakt", sagte Orhan Day?oglu, Sales Productivity Consultant bei Showpad DACH. "Außerdem bedeutet eine Entscheidung für Showpad oft auch den flächendeckenden Einstieg in die Tablet-Technologie, was die Möglichkeit für Zusatzgeschäfte eröffnet."

"Gemeinsam mit ComLine bieten wir Händlern eine zukunftssichere Plattform, um Vertrieb und Marketing mobiler und effektiver zu machen", erklärt Michael R. Mazzarella, Partner Sales Manager bei Showpad.

Über Showpad

Showpad ist die intuitivste Art auf Contents zuzugreifen. Informationen finden, präsentieren, teilen und Ihre Effektivität messen war noch nie so einfach. Marketing- und Vertriebsteams heben mit Showpad den Kundendialog auf eine neue Ebene und erzielen so mehr Geschäftserfolg.

Mit Showpad können Marketing- und Vertriebsteams ihre Produkte und Services einheitlich, kundenorientiert und hocheffizient präsentieren. Die Showpad Plattform kann sehr schnell an die spezifischen Anforderungen angepasst werden.

Seit der Gründung 2011, aktiviert Showpad den Content von mehr als 850 Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter Johnson & Johnson, Fujifilm, Audi, Intel und Kimberly-Clark. Showpad hat zwei Hauptsitze - in San Francisco, USA und in Gent, Belgien - sowie Büros in Portland und London. Für weitere Informationen über Showpad, E-Mail press@showpad.com, besuchen www.showpad.com oder folgen Sie uns auf Twitter: @showpad.

Über ComLine

ComLine ist seit 1992 ein Value Added Distributor für Computerkomponenten, Peripheriegeräte und innovative Multimediaprodukte mit Niederlassungen in Flensburg und Karlsruhe. ComLine deckt alle Produktbereiche ab: Basics & Business, Design & Print, Audio & Video und Mobile Solutions.

Mit über 20 jähriger Erfahrung im deutschen und internationalen Geschäft vertrauen mehr 100 namhafte Hersteller und über 4000 Fachhändler jährlich dem Know-how und der Kompetenz von ComLine.

Deutsche Reseller haben auch dieses Jahr ComLine wieder zum Excellent Distributor gewählt. Weitere Infos:http://www.comline-shop.de

