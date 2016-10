SANHUA Automotive als 2017 PACE Award-Finalist nominiert

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - SANHUA Automotive, ein führender globaler Anbieter von thermischen Lösungen, ist als 2017 Automotive News PACE Award-Finalist für Produktinnovation nominiert worden. Der "Premier Automotive Suppliers' Contribution to Excellence"-Award wird oft als der "Oscar für Innovation" in der Automobilindustrie bezeichnet.

SANHUA Automotive hat ein neues und innovatives elektronisch gesteuertes Ventil für die Klimatechnik entwickelt. Das neue Electronic eXpansion Valve (EXV) erlaubt eine schnellere Reaktion auf Veränderungen der Fahrzeugbetriebsbedingungen und eine erhöhte Flexibilität in der Kühlmittelkontrolle von Klimaanlagen. Mit dem SANHUA Automotive EXV wird eine Reihe von Strategien zur Systemsteuerung möglich, die letztendlich zu einem verbesserten Gesamtwirkungsgrad des Klimatechniksystems und besserer Systemleistung führen.

Das neue EXV ist für R134a und die neuen, umweltfreundlicheren R1234yf- und R744-Kältesysteme erhältlich. Das EXV ist in der Lage, den Fluss von Null, gleich "vollständig abgeschaltet", bis Maximum mit Fluss in mehreren Ventilgrößen zu steuern.

Labortechnische Untersuchungen nach Klimatechnik-Prüfnormen des Verbands der Automobilingenieure (SAE) zeigten auf, dass sich der Kühlmittelsystemwirkungsgrad eines typischen Passagierfahrzeugs mit SANHUA Automotive EXV um mehr als 10% verbessern lässt. Die überlegene, reaktionsschnelle und stabile Kältemittelkontrolle des SANHUA Automotive EXV reduziert die Auslastung des Kältemittelverdichters, was zu verbesserter Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit des Kompressors und Lärmminderung beim Kühlsystem führt.

EXV kann auch mit dem Batteriekühler eines elektrischen Autos kombiniert werden, was eine bessere Feinkontrolle der Batterietemperatur und Gleichgewicht der Kühleffizienz zwischen dem Kühler und Verdampfern für den Fahrgast ermöglicht und zur Erweiterung des Laufleistungsbereichs von Elektrofahrzeugen beiträgt.

Die Produkte von SANHUA Automotive liefern einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. SANHUA Automotive entwickelt als Experte für Thermomanagement kontinuierlich Produkte, die Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch für konventionelle Fahrzeuge ermöglichen und den Laufleistungsbereich von elektrischen Fahrzeugen erweitern. Sämtliche Produkte sind auf die Kompatibilität mit allen der weltweit neuen und umweltfreundlicheren Kältemittel wie R1234yf und R744 ausgelegt.

Der Automotive News PACE Award würdigt seit mehr als 20 Jahren Automobilzulieferer für ihre herausragende Innovationskraft, technologischen Fortschritte und exzellenten Unternehmensleistungen. Die renommierte Auszeichnung gilt weltweit als die Innovationsbenchmark der Branche.

Die Verleihung der Automotive News PACE Awards 2017 findet am 3. April 2017 im Max M. and Marjorie S. Fisher Music Center in Detroit, Michigan, statt.

