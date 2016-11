Kopenhagen (ots) - Eine Ersparnis von 28 Prozent können die Deutschen durchschnittlich erwarten, wenn sie jetzt ihren Weihnachts- und Neujahrsurlaub buchen. Die Reise-Suchmaschine momondo.de hat 13,2 Milliarden Flugpreise auf den 100 meistgesuchten Strecken analysiert. Basierend auf diesem Datenvolumen enthüllt die weltweite jährliche momondo Flugstudie die beste Zeit für die Flugbuchung: 56 Tage vorher.

Gute Nachrichten für die kostspieligen Vorweihnachtswochen: Die Flugbuchung zur richtigen Zeit kann zumindest den Weihnachts- und Neujahrsurlaub günstiger machen. Wer genau 56 Tage vor dem Flugtermin bucht, spart durchschnittlich 28 Prozent des Flugpreises. Anfang November ist also die beste Zeit, um Flüge für Weihnachten und den Jahreswechsel zu buchen.

Sarah Kolind, momondo-Sprecherin für Deutschland, verrät weiter: "Unsere Analyse von 13,2 Milliarden Flugpreisen hat auch gezeigt, dass die Flugpreise je nach Tag und Uhrzeit der Abreise stark variieren können. Die günstigsten Flüge gibt es bei Abreisen am Dienstag, die teuersten bei jenen am Samstag. Der durchschnittliche Preisunterschied an diesen beiden Wochentagen beträgt 11 Prozent."

In diesem Jahr findet man die günstigsten Flüge noch früher

In den vergangenen zwei Jahren hatte die Flugstudie von momondo gezeigt, dass die billigsten Flüge 53 Tage im Voraus gefunden werden - doch dieses Jahr sucht man am besten drei Tage früher. "Wenig verwunderlich ist, dass die Flüge am Abreisetag am teuersten sind. Als Faustregel empfehlen wir deshalb Reisenden, ihre Tickets 56 Tage im Voraus zu buchen", kommentiert Kolind. Die Studie hat auch ergeben, dass fast jeder vierte Deutsche großen Wert darauf legt, bei der Flugbuchung Geld zu sparen.

Bangkok liegt vorn

Wenn es darum geht, Weihnachten und Silvester im Ausland zu feiern, ist Bangkok dieses Jahr das beliebteste Ziel der Deutschen. "Je nachdem, von welchem Flughafen man abfliegt, ändert sich der beste Buchungszeitpunkt", erklärt Sarah Kolind. "Die günstigsten Flüge ab Berlin gibt es 21 Tage vor Abflug, ab Frankfurt am Main sind es 60 Tage."

Reisetipps für die Buchung weltweiter Flüge

- Die billigsten Flugtickets bucht man 56 Tage im Voraus - dabei kann man durchschnittlich 28 Prozent auf den Flugpreis sparen - Flugtickets sind am Tag der Abreise in der Regel am teuersten - Flugtickets zwischen 18 und 0 Uhr sind in der Regel am billigsten - Wenn man morgens oder nachmittags vor 15 Uhr fliegt, sind die Tickets meist teurer - Dienstags fliegt man in der Regel am günstigsten - Samstag ist üblicherweise der teuerste Wochentag zum Fliegen

Die 10 beliebtesten Reiserouten der Deutschen und die beste Zeit sie zu buchen*

1. Frankfurt am Main - Bangkok: 60 Tage vor Abreise 2. München - Bangkok: 45 Tage vor Abreise 3. Frankfurt am Main - New York: 58 Tage vor Abreise 4. Düsseldorf - Palma de Mallorca: 34 Tage vor Abreise 5. Berlin - Bangkok: 21 Tage vor Abreise 6. Düsseldorf - Miami: 53 Tage vor Abreise 7. Düsseldorf - Bangkok: 24 Tage vor Abreise 8. Düsseldorf - Istanbul: 58 Tage vor Abreise 9. Düsseldorf - New York: 53 Tage vor Abreise 10. Frankfurt am Main - Bali: 50 Tage vor Abreise

*Top-Liste basiert auf Suchanfragen auf momondo.de, die zwischen dem 01.01.2016 und dem 25.10.2016 durchgeführt wurden. Sortierung nach Beliebtheit.

Anmerkung: Diese statistischen Daten wurden aus 13,2 Milliarden Flugpreisen auf den 100 meistgesuchten Routen auf momondo gewonnen.

Die vollständige Studie finden Sie hier: http://www.momondo.de/content/annual-flight-study

Über momondo: Die Reise-Suchmaschine momondo.de findet und vergleicht Millionen von Preisen für Flüge, Hotels und Reiseangebote. momondo hat viele Preise gewonnen, unter anderem einen Flugvergleichstest der Stiftung Warentest im Jahr 2012, und wird von internationalen Medien wie der New York Times, CNN, Frommer's und The Daily Telegraph empfohlen. momondo hat seinen Unternehmenssitz in Kopenhagen und hilft Reisenden in 32 internationalen Märkten. momondos mobile Anwendungen sind für iPhone und Android kostenlos erhältlich.

Pressekontakt:

Original-Content von: momondo, übermittelt durch news aktuell