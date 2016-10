Neue Tablette bessert milbenallergisches Asthma

Hamburg (ots) - Asthma ist eine der häufigsten chronischen Krankheiten überhaupt. Jetzt ist erstmals eine Tablette für eine spezifische Immuntherapie (SIT) zugelassen, mit der sich Hausstaubmilbenallergiker besser vor Asthma oder einem allergischen Schnupfen schützen können. Durch die SIT lernt das Immunsystem, Allergene wie Milben wieder zu tolerieren.

Das renommierte amerikanische Ärzteblatt JAMA veröffentlichte kürzlich Daten, welche erstmals die erfolgreiche Wirkung einer Milbentablette bei allergischem Asthma belegen. Die Studie konnte zeigen, dass Milbenallergiker mit der Therapie seltener und weniger schwere Asthma-Anfälle erleiden: Unter der Einnahme verringerte sich das Risiko für eine Symptomverschlechterung um 34 Prozent. "Damit eröffnen sich für Menschen mit einer Milbenallergie völlig neue Therapiemöglichkeiten", freut sich der Erstautor der Studie, Prof. Christian Virchow, Chefarzt der Abteilung Pneumologie der Universität Rostock. Eine frühe und wirksame Therapie sei bei diesen Patienten besonders wichtig: "Haustaubmilbenallergiker haben ein erhöhtes Risiko, Asthma und andere Allergien zu entwickeln."

Die Tablette ist sowohl bei allergischem Schnupfen als auch beim allergischen Asthma zugelassen. Sie hatte auch dann eine gute Wirkung, wenn sich das Asthma trotz Kortison und anderen Medikamenten bisher nicht gut einstellen ließ. Für die doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Studie hatten Wissenschaftler aus 13 europäischen Ländern über 800 Patienten untersucht.

Therapie in kleinen Schritten

Die Hyposensibilisierung oder spezifische Immuntherapie ist die einzige Therapiemethode, die gegen die Ursachen der allergischen Reaktion vorgeht. Das Immunsystem wird dabei langsam an das Allergen gewöhnt, so dass es nicht mehr übermäßig darauf reagiert. Nun gibt es erstmals eine wirksame Tablette, die das Risiko von Asthma-Anfällen sowie die Krankheitssymptome insgesamt deutlich reduzieren kann. Menschen mit einer Milbenallergie nehmen die Tablette drei Jahre lang einmal täglich ein. Diese wird unter die Zunge gelegt, wo sie sich innerhalb weniger Sekunden auflöst. Am Ende der Behandlung ist der Patient im besten Fall beschwerdefrei. "Wir gehen davon aus, dass das Immunsystem durch verschiedene Mechanismen das Allergen wieder besser toleriert", erklärt Virchow. Hausstaubmilben leben in jedem Haushalt, kommen aber auch überall da vor, wo viele Menschen sind, beispielsweise im Bus oder im Kino. Im Alltag ist es nahezu unmöglich, Milben zu meiden. Der Immuntherapie kommt bei Milbenallergikern deshalb eine besondere Bedeutung zu, um allergische Beschwerden zu bessern.

Unberechenbares Immunsystem

In Deutschland leidet bis zu einem Viertel der Bevölkerung unter allergischem Schnupfen und fünf Prozent unter allergischem Asthma. Vermutlich sind zu saubere und hygienische Lebensverhältnisse mit einem unterbeschäftigten Immunsystem daran schuld, dass in den Industrienationen etwa jeder Dritte im Laufe seines Lebens eine Allergie entwickelt. Durch die fehlende Auseinandersetzung mit verschiedenen Erregern stürzt es sich auf eigentlich harmlose Antigene wie Pollen, Insektengift oder eben Hausstaubmilben. Daneben beeinflussen auch Lebensform, Verhaltensweisen und Umwelteinflüsse das Immunsystem. Bis sich Allergiebeschwerden das erste Mal zeigen, hat der Körper bereits viele Male mit dem jeweiligen Allergen Bekanntschaft gemacht. Allergene sind körperfremde Eiweiße, auf deren Eindringen sich das Immunsystem mit einer übertriebenen Reaktion zur Wehr setzt. Nach den ersten Kontakten bildet das Immunsystem zunächst Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper, ohne dass jedoch Symptome auftreten. Die Antikörper binden sich dann an spezifische Zellen, sogenannte Mastzellen, die bei weiteren Kontakten mit dem Allergen Histamin ausschütten. Dieser Botenstoff verursacht allergische Beschwerden wie Juckreiz, eine laufende Nase sowie Atemnot.

Eigentlich harmlose Mitbewohner

Hausstaubmilben sind hierzulande eine der häufigsten Ursachen für Allergien. Die Allergie tritt ganzjährig auf, doch gerade während der anstehenden Heizperiode nehmen die Symptome an Lunge und Nase zu. Schuld daran sind u.a. die trockene Heizungsluft und der Umstand, dass in den kalten Monaten weniger gelüftet wird. Die Allergie lösen nicht die Milben aus, sondern im Hausstaub enthaltener Kot und Zerfallsprodukte der Milben. Die Milben selbst sind völlig harmlos. Ob jemand allergisch darauf reagiert, hängt von der Veranlagung und dem Immunsystem des Menschen ab, der mit ihnen in Kontakt kommt.

