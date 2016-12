Berlin (ots) - Alle Jahre wieder steht der gute Vorsatz im Raum, die Weihnachtsgeschenke rechtzeitig zu kaufen, hübsch zu verpacken und pünktlich zu verschicken. Aber dann stehen die Präsente im Trubel der Vorweihnachtszeit anklagend in der Wohnung, die Zeit rennt, die Schlange bei der Post wird immer länger.

Das Start-up Packator hat zu Weihnachten einen Service für die gestressten Hauptstädter entwickelt: Packator-Kuriere, genannt Packator Heroes, holen ab dem 1. Dezember die Geschenke der Berliner ab, verpacken auf Wunsch in Geschenkpapier und verschicken sie national und international. "Jeder schenkt gerne, aber wer schleppt schon gerne in der Vorweihnachtszeit Pakete durch den Schneeregen?", fragte sich Bernd Dietel, Gründer und Geschäftsführer von Packator.

Abgeholt wird alles: Von unverpackten Geschenken bis zu fertigen Paketen. Buchen lässt sich der Service unter www.packator.com sowie über die Packator-App. Der Preis für die Abholung startet ab 3 Euro. Dazu kommen die Kosten für Geschenkverpackung, Postverpackung und Porto. Alle Preise lassen sich online transparent vorab einsehen und berechnen.

Über Packator

Packator ist der einfachste Weg etwas zu verschicken. Das Unternehmen schafft mit seinem On-Demand Service ein neuartiges Versanderlebnis. Packator ist im April 2016 im Berliner Markt gestartet. Kürzlich folgten München, Karlsruhe, Mannheim, Dresden, Leipzig und Potsdam. An allen Standorten bietet Packator seine Dienstleistung "Packator City Express" an, bei der das Unternehmen Sendungen in der Stadt schnell und zuverlässig von A nach B transportiert. In Berlin kann zudem "Packator Easy Economy" gebucht werden. Hierbei werden Sendungen abgeholt und national bzw. international verschickt. Mit nur wenigen Klicks kann der Auftrag via packator.com oder in der Packator-App (ANDROID/iOS) ausgelöst werden.

