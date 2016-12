DGAP-News: Aves One AG: Wechselbrückenportfolio auf rund EUR 18 Mio. deutlich ausgebaut

DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Sonstiges Aves One AG: Wechselbrückenportfolio auf rund EUR 18 Mio. deutlich ausgebaut 28.12.2016 / 15:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Wechselbrückenportfolio auf rund EUR 18 Mio. deutlich ausgebaut Hamburg, 28. Dezember 2016- Die Aves One AG baut neben ihren Kernbereichen Rail und Container Equipment auch den Bereich Special Equipment stetig aus. Hier sind vor allem die Investitionen in Wechselbrücken zu nennen. Wechselbrücken sind Transportbehälter mit Stützbeinen, die besonders von Logistikdienstleistern aus der Kurier-, Express- und Paketbranche in Europa nachgefragt werden. Der Aves-Konzern arbeitet hier eng mit führenden Wechselbrücken-Managern zusammen. Die Wechselbrücken sind jeweils mit langfristigen Mietverträgen ausgestattet, die einen stabilen Cash-flow generieren. Mieter der übernommenen Wechselbrücken sind im Wesentlichen international renommierte Logistikdienstleistungsunternehmen. Der Aves-Konzern operiert mit den Wechselbrücken in einem im Vergleich zum Markt für Seecontainer kleinteiligeren, aber dafür profitableren Markt, was sich als ideale Ergänzung zum Container Equipment darstellt. Zu den im Jahr 2015 und Anfang 2016 durchgeführten Transaktionen im Bereich Wechselbrücken wurden im dritten Quartal 2016 insgesamt 714 gebrauchte und vermietete Wechselbrücken im Volumen von rund TEUR 3.811 erworben, die über einen in Europa führenden Wechselbrücken-Manager an renommierte Logistikdienstleister vermietet werden. Im vierten Quartal 2016 wurden bislang 1.996 Wechselbrücken im Gesamtvolumen von TEUR 13.634 erworben. Auf Basis der abgeschlossenen Transaktionen können die erwartet hohen Mietrenditen in diesem Bereich erzielt werden. Durch die bisher in diesem Bereich abgeschlossenen Kaufverträge beträgt das Gesamtvolumen der durch die Aves erworbenen Wechselbrücken bereits rund EUR 18 Mio. Im Verhältnis zum Gesamtvolumen der von der Aves One Gruppe gemanagten Assets von über EUR 450 Mio. ist dieser Geschäftsbereich zwar recht klein, stellt aber durch das attraktive Rendite-/Risikoprofil eine ausgezeichnete Beimischung zu den weiteren Assets dar und soll stetig ausgebaut werden. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com -------------------------------------------------------------------------------- 28.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 533147 28.12.2016