HIT Robot Group präsentiert bei der WRC 2016 komplettes Roboterangebot

Beijing (ots/PRNewswire) - HIT Robot Group (HRG), Chinas führender Forscher und Hersteller von Robotern, begeisterte bei der Welt-Roboter-Konferenz (World Robot Conference, WRC) 2016 in Beijing mit seinem umfassenden Angebot und Robotikinnovationen, insbesondere mit seiner hochmodernen Nanorobotik, seinen industriellen Robotern und Rehabilitationsrobotern.

Als führende Plattform für Robotik zog die diesjährige WRC über 150 Roboterhersteller und 300 Spitzenakademiker an, einschließlich großer Namen wie Stanford-Professor Oussama Khatib und iRobot-Gründer Rodney Brooks. HRG beeindruckte das Publikum, indem über 60 Robotikinnovationen an die Öffentlichkeit getragen wurden.

Zu den aktuellen Designs, die für besondere Aufmerksamkeit sorgten, zählte auch HRGs Nanorobotik-Manipulationssystem, das die Manipulation von Materialien auf Nanoebene ermöglicht. Die Systeme des neu eingeführten Rasterkraft-Mikroskops und Nanonewton-Kraftsensors arbeiten zusammen, um eine präzisere und effizientere Leistung der Nanomanipulation zu ermöglichen. Mit dieser Innovation bekräftigte das Unternehmen seine Position als Pionier im Bereich Nanomanipulation.

Zusätzlich stellte HRG eine Reihe anderer Roboter vor, einschließlich derer zum Einsatz in der Betriebspädagogik und im Verpflegungsservice.

Mit Unterstützung der fortschrittlichen Forschungskräfte des Harbin Institute of Technology (HIT) erweiterte HRG sein Produktsortiment durch die Spitzenrobotik, wie z.B. Mensch-Roboter-Kooperation, die Rehabilitationsleistungen revolutioniert. HRGs patentierter Joint-Rehabilitation-Roboter "ROBJON" und das intelligente Pflegebett "ROBED" betonen die Bemühungen des Unternehmens, um sich den Bedürfnissen älterer und behinderter Menschen anzunehmen.

HRG war im Jahr 2016 als aktiver Teilnehmer auf internationalen Robotikmessen und -konferenzen, von denen viele zu fruchtbaren Partnerschaften führten. Als Teil seiner globalen Strategie unterzeichnete das Unternehmen kürzlich eine exklusive Vereinbarung mit dem renommierten kanadischen Roboterhersteller Kinova, um sein Alleinvertreter in China zu werden. HRG wird weiterhin nach Möglichkeiten für internationale Zusammenarbeit suchen.

"Die WRC dient als Pforte zu chinesischen intelligenten Fertigungslösungen, wo alle erstklassigen Technologien und Unternehmen aus China vertreten sind. Zu ihnen zählt HRG, das ein sehr schnelles Wachstum verzeichnet", kommentierte Zhu Lei, Vizepräsident von HRG. "Wir nutzen diese Gelegenheit sowie die internationale Aufstellung auch, um nach ausländischen Partnern zu suchen", sagte Zhu.

HIT Robot Group (HRG) wurde 2014 gegründet und ist einer von Chinas Hightech-Giganten für Robotik mit einer gemeinsamen Investition der Provinzregierung Heilongjiang, der Gemeinderegierung Harbin sowie des Harbin Institute of Technology (HIT). HRG produziert ein umfassendes Angebot an Robotern und Robotikausrüstung für verschiedene Branchen und ist als Lösungsanbieter für Technologieunternehmen tätig. Das Unternehmen verfügt über eine starke Präsenz in 13 wichtigen chinesischen Städten und hat internationale Niederlassungen in Washington DC, San José, Frankfurt, Seoul und Tokio.

