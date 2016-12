SAP Fieldglass präsentiert Cloud-Lösung zur Revolutionierung des Managements externer Arbeitskräfte in mittelständischen Unternehmen

Chicago (ots/PRNewswire) - SAP Fieldglass Flex soll KMUs bei Straffung von Einstellungsprozesse, Konformitätsverwaltung und Standardisierung des Zahlungsmanagements für externe Mitarbeiter unterstützen

SAP Fieldglass (http://www.fieldglass.com/), das global führende Cloud-Technologie-Unternehmen im Bereich der Dienstleistungsbeschaffung und im Management von externen Mitarbeitern, verkündete heute Pläne zur Einführung von SAP Fieldglass Flex, einer einsatzbereiten, neuartigen Arbeitskräftemanagementlösung, welche die Durchführung von Aufgaben in mittelständischen Unternehmen vollständig neugestalten wird.

SAP Fieldglass Flex (http://www.fieldglass.com/solutions/fieldglass_flex) ist eine intuitive Cloud-basierte Lösung, die das Sourcing, die Einstellung und das Management externer Arbeitskräfte unterstützt. Diese erste und einzige Lösung dieses Kalibers wurde für die einzigartigen Anforderungen mittelständischer Unternehmen entwickelt und lässt sich schnell in Betrieb nehmen, damit Unternehmen unmittelbar Erträge erwirtschaften können. Mit SAP Fieldglass Flex erhalten Unternehmen vollständige Sichtbarkeit und damit Kontrolle über externe Talente, um die Förderung von Effizienzen zu verbessern und den Schwerpunkt stärker auf das Unternehmenswachstum legen zu können.

"Die Fertigkeiten der externen Arbeitskräfte sind ein kritischer Faktor für das Wachstum eines mittelständischen Unternehmens in der digitalen Wirtschaft", erklärt Rob Brimm, President von SAP Fieldglass. "Mit SAP Fieldglass Flex steht mittelständischen Unternehmen nun eine einfache und erstklassige Lösung zur Verfügung, die sie bei der Auswahl, Einstellung und Verwaltung externer Mitarbeiter unterstützt."

SAP Fieldglass Flex ist die Antwort auf die wachsende Nachfrage des Mittelstands nach Technologien zur Verwaltung externer Mitarbeiter. Angesichts der Prognosen, dass der Anteil externer Mitarbeiter innerhalb von wenigen Jahren von 35 Prozent in 2016 auf mehr als 50 Prozent (http://www.fieldglass.com/resources/reports/contingent_workforce_management_2016_technology_and_innovation_outlook) ansteigen soll, nutzen mehr mittelständische Unternehmen die Vorteile alternativer Talentpools und suchen nach Technologielösungen, um in einer zunehmend Bedarfs-basierten Unternehmensumgebung Agilität zu gewinnen.

Die Aufgabe, externe Mitarbeiter zu finden und zu verwalten, wird durch die umfassende Technologie von SAP Fieldglass Flex, das an die beeindruckende Erfolgsbilanz bei Innovationen in der Cloud anknüpft, vereinfacht. Mit dieser Lösung können Organisationen jetzt ihre Konformitätsanforderungen verwalten und wissen immer genau, wer für sie arbeitet, was diese Arbeitskräfte tun und wie viel das Unternehmen ihnen bezahlt.

"Während der Einsatz flexibler Arbeitskräfte in mittelständischen Unternehmen weiter ansteigt, wird die Technologie zum Management dieser Arbeitskräfte eine zentrale Rolle bei ihren Managementprogrammen für externe Arbeitskräfte spielen", erklärt Christopher Dwyer, Research Director bei Ardent Partners. "Da dieser Markt zunehmend auf eine gemischte Gruppe von Arbeitskräften zugreift, werden Technologien benötigen, welche die Talentnutzung verbessern, Kosteneinsparungen erhöhen und kritische Sichtbarkeit aufrechterhalten können."

Mit SAP Fieldglass Flex profitieren mehrere Stakeholder in der gesamten Organisation von Funktionen wie Konformität, Berichterstellung und Benchmarking, standardisierter Anforderung und Onboarding-Prozessen sowie präzisen Abrechnungs- und Rechnungsstellungsprozessen. Durch die bereitgestellte Sichtbarkeit und ein besseres Management der externen Talente können Unternehmen jetzt ihren ROI erhöhen, indem sie den optimalen Arbeitskräftemix ermitteln und diese richtig einsetzen.

Weiterführende Informationen zu SAP Fieldglass Flex: http://www.fieldglass.com/solutions/fieldglass_flex.

WEITERE RESSOURCEN:

- Erfahren Sie mehr über SAP Fieldglass Flex auf unserem Blog (http:/ /www.fieldglass.com/blog/announcing_sap_fieldglass_flex_solution_mi d_market_external_workforce_management) - Lesen Sie den Bericht zum Management externer Mitarbeiter 2016-2017 State of Contingent Workforce Management Report (http://www.fieldgl ass.com/resources/reports/2016_2017_state_contingent_workforce_mana gement_report) von Ardent Partners

ÜBER SAP FIELDGLASS:

SAP Fieldglass bietet die branchenweit führende Technologie für die Dienstleistungsbeschaffung und das Management externer Mitarbeiter. Mehr als 400 der führenden globalen Unternehmen optimieren ihre Prozesse durch den Einsatz der intuitiven, Cloud-basierten Lösung für Dienstleistungen SAP Fieldglass, um die Sichtbarkeit im Hinblick auf externe Arbeitskräfte, Projekt-basierte Dienstleistungen einschließlich Statements of Work (SOW), selbständige Unternehmer und zusätzliche flexible Talentpools zu optimieren.

Das SAP Fieldglass Vendor Management System (VMS) wird von Unternehmen in allen Branchen und Regionen eingesetzt, um eine umfassende Sichtbarkeit der Arbeitskräfte zu erreichen und letztendlich die Kosteneinsparungen, Qualität der Beschäftigten, Konformität und Programmeffizienzen zu maximieren. Beschaffungs- und Personalfachkräfte von Unternehmen einschließlich GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Monsanto und Rio Tinto arbeiten mit SAP Fieldglass zusammen, um anspruchsvolle Talent- und Ausgabenmanagementstrategien zu entwickeln, die für die Entwicklung erstklassiger Arbeitskräfteprogramme unverzichtbar sind. Weiterführende Informationen: www.fieldglass.com.

