CrownBio kündigt Ausbau der Lifesciences-Division an

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Crown Bioscience, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und ein globales Serviceunternehmen für die Arzneimittelforschung und -entwicklung, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet, kündigte seine Absicht an, sich erheblich stärker auf die Lifesciences-Division des Unternehmens zu konzentrieren.

Die Lifesciences-Division von CrownBio bietet derzeit mehr als einhundert Produkte in einem Portfolio mit Antikörpern für In-vivo- und In-vitro-Studien, rekombinanten Proteinen, rekombinanten Zelllinien, Tumorproben für die Krebsforschung und Arzneimittelentwicklung, Immun-Checkpoint-Antikörpern und Tumorgewebe-Mikroarrays an. Aufgrund der Marktanforderungen investiert CrownBio in den Ausbau der Division und erwartet im Jahr 2017 Wachstum im dreistelligen Bereich. Im Rahmen der Investition wird auch das Führungsteam mit der Ernennung von Debbie Saunders zum Executive Director of Life Science Development verstärkt.

Saunders wird für die Vertriebs- und Marketingbemühungen des wachsenden In- -vivo- und In-vitro-Onkologieproduktportfolios der Lifesciences-Division verantwortlich sein, das präklinische Forschung, Arzneimittelentwicklung und Validierung unterstützt und beschleunigt. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Vertriebs- und Marketingerfahrung im Lifesciences-Bereich und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei Umsatzwachstum. Ihr breites Erfahrungsspektrum umfasst Führungspositionen im Vertriebsmanagement, Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst, bei Qualitätssicherung und im operativen Bereich von Lifesciences- und Molekulardiagnoseunternehmen.

Laurie Heilmann, SVP of Global Strategy, Marketing and Business Development, kommentierte: "Diese Investition in neue Produkte und in das Management beweist unser dauerhaftes Engagement für die Bereitstellung eines ständig wachsenden Instrumentariums im Markt, das den wissenschaftlichen Durchbruch bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten und bei der Krebsforschung vorantreibt."

Im Rahmen der Expansion wird CrownBio im Jahr 2017 sein Angebot an rekombinanten Zelllinien verdoppeln, die wichtige Ziele und Signalwege in der Onkologie abdecken. Der weitere Ausbau des Produktkatalogs von CrownBio umfasst ebenfalls Tumorgewebe-Mikroarrays für schnelles Assay-Screening von molekularen Zielen und diagnostischen und prognostischen Markern sowie qualitativ hochwertige Immun-Checkpoint-Antikörper zur Entdeckung von Immunregulatoren, von denen einige für die Verwendung in vivo geeignet sind.

