Crown Bioscience gibt zusätzliche Erweiterungen seiner Technologieplattform durch neue MuBase® Modelle und Features bekannt

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Crown Bioscience, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Crown Bioscience International (TSEC-Tickersymbol: 6554) und ein globaler Dienstleister im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Förderung der Onkologie- und Stoffwechselerkrankungsforschung anbietet, veröffentlichte eine zusätzlich erweiterte Version seiner MuBase (http://www.crownbio.com/oncology/oncology-databases/mubase), der weltweit ersten Online-Datenbank, die jetzt Wirksamkeits-/Pharmakodynamik-Modelle und humanisierte Modelle einschließlich syngeneischer Modelle, GEMM, chimärer Modelle und Allotransplantat-Krebsmodelle erfasst.

Die neu hinzugefügten Modelle und Features ergänzen die aktuell angezeigte Sammlung syngeneischer Modelle, was die Datenbank zu einem leistungsstarken, umfassenden Tool macht, das eine Erhebung aller Modelle durchführt, die während der frühen Phasen der In-vivo-Pharmakologie- und Immunonkologie-Forschung verwendet werden.

MuBase ermöglicht die benutzerfreundliche Suche in einer großen Ansammlung von Modelldaten einschließlich Tumorpathologie, genomischer Charakterisierung und In-vivo-Pharmakologiedaten mit Standard-of-Care-Immuntherapiemitteln. Des Weiteren stehen neue mittels Fluss-Sortierer-Untersuchungen generierte Immunphänotypisierungsdaten zur Verfügung.

"Diese Daten sind für Forscher, die das richtige Modell zum Testen Ihrer Mittel auswählen müssen, von unschätzbarem Wert", erklärt Qian Shi, Ph.D. (http://www.crownbio.com/leadership-team), Vice President für Cancer Pharmacology und In-vitro-"Cancer Biology" bei CrownBio. "Durch die Vereinfachung der Modellauswahl unterstützt MuBase Forscher bei Hypothesen-bildenden Untersuchungen namens MuScreen(TM), bei denen eine Reihe von syngeneischen Modellen verwendet werden, um nach Biomarkern für Immunmodulation zu suchen und die pharmakodynamische Profilerstellung und Evaluierung der immuntherapeutischen Wirksamkeit in vivo zu ermöglichen."

In Zusammenarbeit mit Nanjing Galaxy Biopharma Co. Ltd hat CrownBio kürzlich neue chimäre Modelle etabliert, die funktionale humanisierte Checkpoint-Inhibitor-Pathways in Wirten mit einem funktionstüchtigen Immunsystem integrieren. "Unsere chimären HuGEMM(TM) Modelle sind insofern einzigartig, als sie die direkte Evaluierung von Anti-Human-Immuntherapeutika ermöglichen", erklärt Henry Li, Ph.D (http://www.crownbio.com/leadership-team)., Vice President of Translational Oncology bei CrownBio. "Wir haben zudem enorme Fortschritte bei der Einrichtung und Validierung neuer Allotransplantat-Modelle, oder MuPrime(TM), gemacht. HuGEMM- und MuPrime-Daten, die jetzt in MuBase zur Verfügung stehen, umfassen Modell-Stamm und -Hintergrund, Histopathologie, genomische Profilerstellung via RNA-Seq, das Ansprechen auf die standardisierte Therapie und Immun-Profiling-Daten."

Registrierte MuBase-Benutzer können bereits jetzt die Vorteile der erweiterten Version nutzen, während neue Kunden einfach eine Registrierungsanfrage (https://db.crownbio.com/Crownbio/Login.aspx?backurl=https%3a%2f%2fmubase.crownbio.com%2fMuBase%2findex.aspx) versenden können, um die Nutzung des Dienstes über die Unternehmenswebsite einzuleiten.

Weiterführende Informationen zum Streben von CrownBio zur Förderung der Arzneimittelentwicklung in den Bereichen der Onkologie- und Stoffwechselerkrankungsforschung finden Sie hier: www.crownbio.com.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimittellösungen, das translationale Plattformen zur Förderung der Onkologie- und Stoffwechselerkrankungsforschung anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience Kunden, führende klinische Kandidaten bereitzustellen. Weiterführende Informationen: www.crownbio.com.

