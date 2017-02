Umfrage hat ergeben: Das schenkt sich Deutschland zum Valentinstag

1 weiterer Medieninhalt

München (ots) - Einer der führenden Anbieter Deutschlands im Bereich Fotodienstleistungen und Digitaldruck, posterXXL, hat in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Mindfacts eine repräsentative Umfrage zum Valentinstag in Deutschland durchgeführt. Über 1.000 Personen, welche sich in einer festen Beziehung befinden, gaben Auskunft über ihr Schenkverhalten mit überraschenden Ergebnissen.

Der Valentinstag erfreut sich immer größerer Beliebtheit hierzulande und ist ein fester Bestandteil der meisten Beziehungen: 64 Prozent der Befragten geben an, ihrem Partner in jedem Fall ein Geschenk zum Valentinstag zu machen. Männern ist das Schenken hierbei wichtiger als Frauen: Für mehr als zwei Drittel der befragten Männer (70 Prozent) ist das Geschenk für die Partnerin am Tag der Liebenden nicht wegzudenken, bei den Frauen sehen dies nur etwas mehr als die Hälfte (58 Prozent) so. Man zeigt sich am Valentinstag spendabel: Fast jeder Zweite (49 Prozent), der ein Geschenk zumindest in Erwägung zieht, ist bereit, 20 Euro oder mehr anzulegen. Männer sind laut Umfrageergebnissen noch etwas zahlungsbereiter als ihre Partnerinnen.

Jedes Jahr stellt sich allerdings dieselbe Frage: Was soll am Tag der Liebe verschenkt werden? Gemeinsame Gutscheine (z.B. Dinner, Konzert, etc.) liegen bei jedem Dritten in der Planung ganz vorne. Neben Süßigkeiten (46 Prozent) kommen natürlich auch Blumen (45 Prozent) grundsätzlich in Frage. Zwei von drei Männern sehen in Blumen das "klassische" Geschenk für ihre Partnerin.

Fotoprodukte stellen nach Ansicht der Befragten ein geeignetes Geschenk zum Valentinstag dar:

Knapp die Hälfte (42 Prozent) aller Befragten ziehen generell Leinwände, Fotobücher und Poster in Erwägung. Dabei liegen die beliebten Fotoprodukte knapp vor dem Wochenendausflug als Valentinstags Geschenk (41 Prozent).

Bei Fotoprodukten liegen Fotobücher in der Gunst der Befragten mit 47 Prozent ganz vorne. Fotogeschenke, Fotokalender und Leinwände folgen auf den weiteren Plätzen.

Falsch machen kann man mit diesen Fotoprodukten nichts: 47 Prozent freuen sich sehr über ein Fotoprodukt. Frauen (53 Prozent) sind hier noch etwa affiner als Männer (40 Prozent).

