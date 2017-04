Zwei Kultmarken unter einem Dach! Mattel und Lappset vereinen sich zur Schaffung von Mattel Play! Sevenum in den Niederlanden

Rovaniemi, Finnland (ots/PRNewswire) - Nach zwei erfolgreichen Eröffnungen in Liverpool und Dubai im Jahr 2016 präsentiert der internationale Spielzeugkonzern Mattel, Inc. dieses Jahr ein neues interaktives Indoor- Spiel- und Spasszentrum für Familien in Sevenum in Noord-Limburg.

Mattel Play! Sevenum ist die erste Markenattraktion ihrer Art in den Niederlanden, in Belgien und Luxemburg. Die Einrichtung mit einer Fläche von 2.000 Quadratmetern wird sich im neuen Family Entertainment Center Sevenum im Ferienpark De Schatberg befinden.

In den themenbasierten Erlebniszonen von Mattel Play! Sevenum werden beliebte Fernsehfiguren wie zum Beispiel Thomas und seine Freunde(TM), Bob der Baumeister(TM), Feuerwehrmann Sam(TM) und Angelina Ballerina(TM) und deren Welten zum Leben erweckt. Aber natürlich haben alle Kinder auch die Gelegenheit, ihre eigenen Ideen in den Zonen Mega Construx(TM) und Mega Bloks® zu verwirklichen oder Stunden voller Spaß in der Mattel Play! Rollschuhdisko zu verbringen.

Mattel Play! Sevenum gibt Kindern und Eltern jede Menge Gelegenheit, miteinander zu spielen und etwas gemeinsam als Familie zu unternehmen. Der einzigartige Aufbau dieses "interaktiven Edutainment Centers" lässt Besucher in die bekannten Markenwelten ihrer Lieblingsfiguren eintauchen, Kinder bekommen Elemente, mit denen sie ihre Umgebung neu gestalten können, ohne dass ihrer Kreativität Grenzen gesetzt werden. Kinder und Eltern können gemeinsam aktiv werden, indem sie rennen, spielen, klettern und spielend verschiedene Aktivitäten erleben, während sie Mattel Play! Sevenum erkunden.

Die Eröffnung von Mattel Play! Sevenum ist für den Herbst 2017 geplant.

Lappset Creative hat die gesamte Anlage Mattel Play! Sevenum gestaltet und geplant und ist für deren Ausstattung sowie deren Installation zuständig. Nach Liverpool entsteht in Sevenum das zweite Spiel- und Spasszentrum von Mattel Play!, das von Lappset Creative, einer Abteilung der bekannten Lappset Group Ltd. mit Sitz in Lappland, bereitgestellt wird.

Laut Johan Granholm, Director von Lappset Creative, handelt es sich bei der neuen Attraktion in Sevenum um das größte Projekt, das die Lappset Group weltweit jemals entworfen hat.

"Das Projekt im Wert von mehreren Millionen Euro ist bereits in vollem Gange. Lappset Creative entwirft, fertigt und installiert diese Attraktion. Die Designphase ist bereits abgeschlossen und die Produktion beginnt nun. Die komplette Installation ist für Ende Herbst diesen Jahres geplant."

Das Spiel- und Spaßzentrum, für das verschiedene Aktivitäten geplant sind, soll außerdem mit einen Freestyle Action Park für Kinder mit Trampolinen und einem mit Schaumstoff gefülltem Becken überzeugen. Auch ein Pumptrack und ein Bereich mit Skateboard-Rampen sind bereits geplant und in Arbeit.

Neben der Anlage Mattel Play! Sevenum bietet das Family Entertainment Center die ABC Restaurants Sevenum, ein All-You-Can-Eat-Restaurant mit 11 verschiedenen Küchen, sowie ein Aktionscenter für Kinder namens The Portal Action House Sevenum an. Das Portal Action House wurde von Lappset Creative zusammen mit den Eigentümern entworfen. Einem klassischen Jump&Run-Spiel nachempfundene Herausforderungen warten auf große und kleine Helden, die ihre Superkräfte auf dem Pumptrack, einer Skateboarding-Rampe, auf Trampolinen und in einem Freestyle Action Park spielerisch unter Beweis stellen können - aber nicht auf dem Bildschirm, sondern in der realen Welt.

