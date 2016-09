Reed Exhibitions Japan wird die 3. WEARABLE EXPO vom 18.-20. Januar in Tokio abhalten

Tokio (ots/PRNewswire) - Die weltweit größte Ausstellung von tragbaren Geräten und Technologien

Reed Exhibitions Japan Ltd., der größte Messeveranstalter Japans, wird die 3. WEARABLE EXPO vom 18.-20. Januar 2017 abhalten. Die Ausstellung wird die größte ihrer Art sein, die auf tragbare Geräte und Technologie spezialisiert ist.

Nach zwei fantastischen Messen von beispiellosem Erfolg werden bei der Messe 200 Aussteller und 98.000* Besucher aus aller Welt erwartet. Unternehmen wie Sony und Epson haben bereits ihre Teilnahme bestätigt und die Veranstalter glauben fest daran, dass sich die Ausstellung von alleine weiter etablieren wird.

Über WEARABLE EXPO

Bei der WEARABLE EXPO, eingeführt im Jahr 2015, stehen alle tragbaren Technologien und Produkte im Mittelpunkt. Da heute die tragbaren Geräte eine gewichtigere Rolle im täglichen Leben, bei der Arbeit und im vernetzten Umfeld spielen, ist die Nachfrage nach Schaffung und Entwicklung von tragbaren Geräten gestiegen.

WEARABLE EXPO bringt Hersteller von tragbaren Geräten, Entwickler der Technologie- wie zum Beispiel elektronische Komponenten, elektronisches Material, Batterien und Anzeigen- IoT-Lösungsfinder und Anbietern von AR/VR-Technologien zusammen. Außerdem wird es einen besonderen Ausstellungsbereich geben, in dem Startup-Unternehmen für ihre neuen und kreativen Ideen werben können.

Teil der Ausstellung von 2016 war auch eine Konferenz, die von Spitzenkräften wie Intel, Huawei und anderen führenden Unternehmen abgehalten wurde, und an der 19.137* Teilnehmer gezählt wurden. Das Messemanagement organisiert für 2017 ein Konferenzprogramm bei der die neuesten Produkte und Technologien vorgestellt werden.

Eine Vielzahl an Presse- und Medienorganisationen kamen aus allen Ländern um die Trends zu entdecken und die Ausstellung zu erkunden, so dass sie feststellten, dass WEARABLE EXPO die perfekte Plattform für Unternehmen darstellt, die für sich selber werben möchten und ihre Geschäfte in Japan und Asien insgesamt erweitern wollen.

Derzeitige Ausstellungen

WEARABLE EXPO wird zusammen mit vier anderen spezialisierten Messen abgehalten, wodurch insgesamt 2.270 Aussteller vor Ort sind; die 46. NEPCON JAPAN, die sich auf elektronische Technologien konzentriert, die 8. AUTOMOTIVE WORLD, Asiens größte Ausstellung für Automobiltechnologien, die 9. Light-Tech Expo, die fortschrittlichste Messe für Lichttechnologie, und die 1. RoboDEX, die sich der Entwicklung von Robotern und deren Anwendung widmet.

