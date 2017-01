DGAP-News: Nemetschek Group erreicht 2016 neue Rekordwerte bei Umsatz und Ertrag

DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Nemetschek Group erreicht 2016 neue Rekordwerte bei Umsatz und Ertrag 27.01.2017 / 14:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung Nemetschek Group erreicht 2016 neue Rekordwerte bei Umsatz und Ertrag - Konzernumsatz steigt nach vorläufigen Berechnungen um 18,2 % auf 337,3 Mio. Euro - EBITDA wächst um 26,6 % auf 88,0 Mio. Euro - Vorstandssprecher Patrik Heider: "Nemetschek blickt auf ein exzellentes Geschäftsjahr zurück" München, 27. Januar 2017 - Die Nemetschek Group hat im Geschäftsjahr 2016 nach vorläufigen Berechnungen neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt und damit die dynamische Entwicklung der Vorjahre fortgesetzt. Der Konzernumsatz stieg deutlich um 18,2 % auf rund 337,3 Mio. Euro (2015: 285,3 Mio. Euro). Die zuletzt kommunizierte Umsatzzielspanne belief sich auf 338 bis 341 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg überproportional zum Umsatz um 26,6 % auf rund 88,0 Mio. Euro (Vorjahr: 69,5 Mio. Euro). Das um einen positiven Sondereffekt (1,9 Mio. Euro) in Q2 bereinigte EBITDA beträgt 86,1 Mio. Euro. Die zuletzt kommunizierte entsprechend bereinigte EBITDA-Zielspanne belief sich auf 89 bis 91 Mio. Euro. Für die Abweichung ursächlich ist im Wesentlichen ein unerwarteter Steuereffekt in Höhe von 1,4 Mio. Euro zum Ende des Geschäftsjahres. Aufgrund der anhaltend hohen Ertragskraft der Nemetschek Gesellschaften verbesserte sich die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2016 hingegen von 24,4 % auf 26,1 % des Konzernumsatzes. "Die Nemetschek Group blickt auf ein exzellentes Geschäftsjahr 2016 zurück", kommentierte Patrik Heider, Sprecher und CFOO. "An dieser Einschätzung ändern auch die Einmalbelastungen zum Ende des Jahres nichts. Doch selbst inklusive dieser nicht vorhersehbaren Effekte konnten wir unsere Profitabilität auf hohem Niveau weiter erhöhen und neue Bestmarken bei Umsatz und Ertrag setzen. Das zeigt die innere Stärke unserer Gruppe", so Heider weiter. Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 werden zusammen mit der Prognose für das Geschäftsjahr 2017 wie geplant am Freitag, den 31. März 2017, veröffentlicht. Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an Nemetschek Group Stefanie Zimmermann Investor Relations +49 89 92793 1229 szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group, München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit mehr als 50 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren mittlerweile 14 Marken rund 2,1 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z. B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz in Höhe von 285,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 69,5 Mio. Euro. -------------------------------------------------------------------------------- 27.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Nemetschek SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 92 793-0 Fax: +49 (0)89 927 93-5200 E-Mail: investorrelations@nemetschek.com Internet: www.nemetschek.com ISIN: DE0006452907 WKN: 645290 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 539609 27.01.2017