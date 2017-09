Auftritt von Mumford & Sons bei den Abu Dhabi Grand Prix Yasalam After-Race-Konzerten, zusammen mit Calvin Harris & P!Nk

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Die Britische Rockband Mumford & Sons bestätigt ihren Auftritt am Samstag beim Yasalam After-Race-Konzert

Yas Marina Circuit und FLASH Entertainment verkündeten heute gemeinsam die mit Spannung erwartete Nachricht: ein weiterer international bekannter Künstler wird das hochkarätig besetzte Line-up der diesjährigen Yasalam After-Race-Konzerte bereichern.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561182/MumFord_Sons_Yas_Marina.jpg )

Die vier Nächte dauernde Veranstaltung mit Weltklassemusikern findet anlässlich des 2017 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX in der du Arena auf Yas Island statt.

Laut Ankündigung tritt am Samstag, den 25. November, nun definitiv die britische Alternative-Rock-Band Mumford & Sons auf. Die Band wird eine außergewöhnliche Show präsentieren, die bereits als Lead-Act beim Glastonbury Festival im Hyde Park vor 65.000 Zuschauern die Mengen begeisterte. Die Band wird die Zuschauer mit Hits wie "Believe", "The Wolf, "The Cave", "I Will Wait" und "Little Lion Man" mitreißen.

Die drei letzten Studioalben eroberten die Charts in Großbritannien und den USA im Sturm. Im Laufe ihrer Karriere gewannen Mumford & Sons zahlreiche bedeutende Musikpreise, darunter die Auszeichnung als "Best British Band" bei den Brit Awards und den begehrten Grammy als Album des Jahres.

Al Tareq Al Ameri, CEO des Yas Marina Circuit, meinte hierzu: "Die heutige Ankündigung macht den Anfang des diesjährigen Grand Prix von Abu Dhabi. Die Vorfreude ist bereits jetzt deutlich spürbar!

Mit den neuen jetzt bekannt gegebenen Künstlern bieten wir ein viertägiges Line-up außergewöhnlicher Unterhaltung für tausende Zuschauer aus mehr als 170 Ländern. Dieses Jahr haben wir mit Kids Go Free, F1® Experiences und dem Golden Circle-Upgrade weitere neue Attraktionen für ein komplett neues Entertainment-Erlebnis eingeführt, die die bestehenden beliebten Veranstaltungen wie die GP Parks weiter ergänzen.

Mit dieser Ankündigung werden die ersten Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi an die weltweiten Besucher des Rennens ausgeliefert - die Vorfreude auf das Rennen wird damit noch weiter gesteigert."

Karten sind online erhältlich unter http://www.yasmarinacircuit.com, oder über das Marina Circuit-Callcenter unter (800 927) oder +971(0)2-659-9800.

Pressekontakt:

Nick Cooper

Director

Seven Media

Mobil: +971-50-883-6715

E-Mail: nickcooper@sevenmedia.ae



Jennifer Pearson

PR Director

Seven Media

Mobil: +971-55-347-1496

E-Mail: jenniferpearson@sevenmedia.ae

Original-Content von: Yas Marina Circuit, übermittelt durch news aktuell