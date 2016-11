Pitbull "Mr. Worldwide" tritt am Donnerstag als After-Race Künstler des Yasalam bei dem Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2016 auf

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Der größte DONNERSTAG aller Zeiten bei dem Abu Dhabi Grand Prix Race mit öffentlichem Pit Lane Walk, Pitbull After-Race-Konzert und Zugang zu Yas Parks

Der Donnerstag ist bei dem diesjährigen Abu Dhabi Grand Prix zum neuen Sonntag mit einer aufregenden Entwicklung geworden; die Organisatoren haben bekannt gegeben, dass der Künstler und Grammypreisträger Pitbull zur Aufstellung gehört und das Abu Dhabi Grand Prix-Wochenende in der du Arena mit einer Aufführung seiner weltweiten Nummer-eins-Hits eröffnen wird.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161109/437375 )

Der amerikanische Rapper, der den offiziellen Titelsong zum FIFA World Cup 2014, We Are One (Ole Ola), aufgenommen hat, wird zu der diesjährigen bereits vollgepackten F1® Entertainment-Erfahrung mit seinem Yasalam (http://www.yasalam.ae/) After-Race-Konzert am Donnerstagabend in der du Arena, Yas Island, beitragen.

Die Bekanntmachung von heute bedeutet, dass die Aufstellung der Top-Künstler, die während des diesjährigen FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2016 auftreten, die Beste aller Zeiten sein wird. Nachdem Pitbull (#PitbullAtF1) die Show am Donnerstag, dem 24. November eröffnet, wird das legendäre Duo, The Chemical Brothers (#ChemBrosAtF1) am Freitag, dem 25. November, auftreten, gefolgt von der Musikikone Lionel Richie (#LionelRichieAtF1) am Samstag, dem 26. November, und dem weltweiten Superstar Rihanna (#RihannaAtF1), die am Sonntag, dem 27. November, auftreten wird.

In seiner Profi-Musikerkarriere, die bereits seit länger als einem Jahrzehnt besteht, hat Pitbull neun Studioalben sowie mehr als 80 Singles herausgegeben und hat zahlreiche Nummer-eins-Hits gelandet, darunter Give Me Everything, Timber und die FIFA World Cup-Hymne We Are One (Ole Ola). Er hat zwei Grammy Awards gewonnen und mit den größten Namen der Popmusik zusammengearbeitet, einschließlich Usher, Jennifer Lopez und Shakira.

Der Donnerstag ist auch der Eröffnungstag des F1 Village, das eine Reihe interaktiver Unterhaltung für alle Familienmitglieder bietet, einschließlich des Public Pit Lane Walk und einer Autogrammstunde. Dies ist auch ein hervorragender Tag für die Abu Dhabi Grand Prix Ticketinhaber, um ihre ergänzenden Pässe für die Yas Waterworld Abu Dhabi und Ferrari World Abu Dhabi zu nutzen, die erstmalig und während des gesamten Rennwochenendes verfügbar sind.

Tickets für den Abu Dhabi Grand Prix sind in den 12 Läden von Virgin Megastore im Nahen Osten, in allen Etihad Shops, online unter http://www.yasmarinacircuit.com und über das Yas Marina Circuit Call Centre (800 927) oder unter +971 (0) 2 659 9800 erhältlich.

Original-Content von: Yas Marina Circuit, übermittelt durch news aktuell