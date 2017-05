GroupM ruft Motion Content Group ins Leben, eine neues Unternehmen für globales Content-Investment und Rechteverwertung

Los Angeles und London (ots/PRNewswire) - GroupM, die größte Media-Investment Gruppe weltweit, gibt heute den Start der Motion Content Group (Motion) bekannt. Das neue Unternehmen für globales Content-Investment und Rechteverwertung wurde ins Leben gerufen, um der ständig wachsenden Marktnachfrage nach neuen Wirtschaftsmodellen für Premium-Inhalte im Unterhaltungs- und Medienmarkt gerecht zu werden.

Motion wird mit Spitzentalenten und weltweit führenden Herstellern und Distributoren zusammenarbeiten und hier investieren, um Premium-Inhalte zu finanzieren, zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben. Das Unternehmen wird zudem die bisherigen Investitionen und Operationen von GroupM im Bereich Content konsolidieren und diversifizieren, und das weltweite Beziehungsnetzwerk und die Content-Expertise von GroupM und WPP für Wettbewerbsvorteile und Skalierung nutzen.

Zusätzlich unterstützt Motion damit die laufende strategische Fokussierung und das Investment von WPP in Inhalte, das mit nennenswerten strategischen Investitionen in Unternehmen wie Imagine Entertainment (24, EMPIRE), The Weinstein Company (DJANGO UNCHAINED, THE KING'S SPEECH), Media Rights Capital (HOUSE OF CARDS, 22 JUMP STREET), MediaPro (MIDNIGHT IN PARIS) und All Def Digital, dem Digital-Projekt von Russell Simmons, einhergeht.

Richard Foster, derzeit Leiter von GroupM Entertainment, wird CEO der Motion Content Group, die mit Hauptsitz in London und Los Angeles vertreten ist. Motion wird sowohl das Team als auch die Ressourcen von GroupM Entertainment und die gesamte Bandbreite der zu entwickelnden und zu produzierenden Programme eingliedern.

Die von GroupM Entertainment finanzierten, preisgekrönten Inhalte werden durch Partnerschaften mit über 100 führenden Produzenten und mehr als 20 der weltweit führenden Distributionsgesellschaften in Märkte auf der ganzen Welt vertrieben. Motion investiert seine eigenen Mittel in Content-Geschäfte und Partnerschaften und bietet damit ein separates, kostenfreies Zusatzangebot für das beträchtliche Volumen der von den GroupM Agenturen im Kundenauftrag erstellten Markeninhalte.

Mit seiner globalen Reichweite und Investitionen und Partnerschaften kommt Motion den redaktionellen Ansprüchen und kommerziellen Anforderungen von Produzenten, Netzwerken und Plattformen entgegen, um garantiert kontextbezogene, qualitativ hochwertige Umgebungen für Werber voranzutreiben.

"Das rapide Wachstum von neuen Content-Anbietern wie Netflix und Amazon verschärft die Konkurrenz um Premium-Inhalte weltweit. Die WPP will mit der Investition in die Motion Content Group ihre Kompetenz in Content-Erstellung und Vertrieb untermauern, um den sich entwickelnden Zuschauerbedürfnissen gerecht zu werden und die Werbetreibenden dabei zu unterstützen, die Verbraucher weiterhin in qualitativ hochwertigenContent-Umfeldern zu erreichen", so Sir Martin Sorrell, CEO von WPP.

Kelly Clark, GroupM CEO, sagt, "Wir haben immer unsere globale Größe und Reichweite nutzen können, um innovative Ansätze zu identifizieren, die das Medien-Ökosystem für Werbetreibende und Medienpartner gleichermaßen stärken. Motion steht für das große Engagement von GroupM für den weiteren Ausbau dieser Bestrebungen".

Richard Foster, CEO der Motion Content Group, erklärt, "Unser Ziel ist, die Erstellung redaktionell und kommerziell attraktiver und spannender Premium-Inhalte zu fördern und zu unterstützen, die unseren Content-Partnern und den Werbetreibenden zugute kommen. Wir werden dies durch anhaltendes Investment in die Content-Industrie und als Vorreiter für die Entwicklung neuer Modelle, kommerzieller Content-Strukturen und Partnerschaften mit Mediennetzwerken und Plattformen, Talenten der Medienbranche, Produzenten und Vertriebsgesellschaften erreichen".

Informationen zur Motion Content Group:

Die Motion Content Group ist ein Unternehmen für globales Content-Investment und Rechteverwertung, das der Marktnachfrage nach neuen Wirtschaftsmodellen für Premium-Inhalte im Unterhaltungs- und Medienmarkt gerecht wird. Erreicht wird dies durch Investitionen und Partnerschaften mit den Spitzentalenten und weltweit führenden Produzenten und Vertriebsgesellschaften zur Finanzierung, Entwicklung, Produktion und Distribution von Premium-Inhalten, um Netzwerke und Plattformen für redaktionell und kommerziell attraktive und spannende Premium-Inhalte voranzutreiben, die unseren Content-Partnern und Werbetreibenden global zugute kommen.

Das mit Hauptsitz in London und Los Angeles vertretene Unternehmen ist derzeit in 26 Ländern weltweit operativ tätig. Motions breites Spektrum an preisgekrönten Programminhalten wird weltweit vertrieben.

Die Motion Content Group gehört zum Marktführer GroupM, der größten Full-Service Media-Investment-Managementgesellschaft der Welt, ein Unternehmen der WPP.

Informationen zu GroupM

GroupM ist die größte Media-Investment-Management Gruppe weltweit und Muttergesellschaft der Medienagenturen von WPP, unter ihnen Mindshare, MEC, MediaCom, Maxus, Essence, m/SIX und die programmatische digitale Medienplattform Xaxis, die ihrerseits weltweit in jeweils führenden Marktpositionen agieren. Der Hauptzweck von GroupM ist die Leistungsmaximierung der Medienagenturen von WPP über die Steuerung und Zusammenarbeit bei Handel, Content-Entwicklung, Sport, digitalen Aktivitäten, Finanzen und der Entwicklung von proprietären Werkzeugen. GroupM konzentriert sich auf die Bereitstellung von unübertroffenen Marktvorteilen für seine Kunden, Stakeholder und Mitarbeiter. Zum Wohle der Kunden arbeitet das Unternehmen zunehmend enger mit Kantar zusammen, der WPP-Gruppe für das Management von Dateninvestitionen. Gemeinsam erwirtschaften GroupM und Kantar mehr als 50 % des Gruppenumsatzes von WPP, der bei über 20 Milliarden USD liegt.

Mehr zu GroupM erfahren Sie unter www.groupm.com. Folgen Sie @GroupMWorldwide auf Twitter Folgen Sie GroupM auf LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/groupm

Pressekontakt:

Original-Content von: GroupM, übermittelt durch news aktuell