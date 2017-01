Opera Neon entwirft Vision für die Zukunft des Webbrowsers

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Opera hat heute seinen ersten Konzept-Browser mit dem Codenamen "Opera Neon" vorgestellt.

Heutige Webbrowser sind zunehmend veraltet.

"Webbrowser von heute stammen im Prinzip aus dem letzten Jahrtausend, aus einer Zeit, in der das Web voller Dokumente und Seiten war", so Krystian Kolondra, Head of Opera Browser. "Mit dem Projekt Opera Neon möchten wir der Öffentlichkeit unsere Vision für die Zukunft des Webs präsentieren."

Seit seiner Entstehung vor 20 Jahren ist das Internet zu einem unverzichtbaren Teil unseres Lebens geworden. Jeden Tag greifen Milliarden von Menschen mit ihrem bevorzugten Webbrowser darauf zu. Doch das Internet verändert sich ständig. Deshalb müssen sich auch die Browser verändern.

Bereits seit einem Jahr unternimmt Opera im Browser-Bereich Vorstöße in neue Dimensionen, indem es neue Merkmale wie kostenloses VPN und einen nativen Ad-Blocker hinzugefügt hat. Doch jetzt hat das Unternehmen erkannt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um die gesamte Browser-Branche herauszufordern.

Was ist Opera Neon?

Opera Neon ist ein Konzept-Browser, der auf der gleichen Browser-Engine wie der Opera-Browser basiert und es Ihnen ermöglichen soll, sich auf den wichtigsten Teil des Internets zu konzentrieren: auf Inhalte. Opera Neon wird den Anwendern unterhaltsame Möglichkeiten zur Interaktion mit Webinhalten bieten, einschließlich der Fähigkeit, Inhalte per Drag-and-Drop zu verschieben und sogar Inhalte aus dem Web in separate Pop-up-Fenster zu laden.

Im Opera Neon hat eine völlig neue Benutzeroberfläche Premiere. Sie enthält:

- Ein neue Startseite, die Ihr aktuelles Desktop-Hintergrundbild verwendet - Eine linke Seitenleiste mit Video Player, Bildergalerie und Download Manager - Eine neue visuelle Tableiste auf der rechten Seite des Browserfensters - Ein intelligentes System zur automatischen Verwaltung der Tabs - Eine völlig neue Omnibox, die führende Suchmaschinen und eine offene Suche unterstützt

Außerdem wurden neue Möglichkeiten zur optimalen Nutzung von Webinhalten hinzugefügt:

- Ein Video-Pop-out, das es den Anwendern ermöglicht, die Betrachtung von Videos auch dann fortzusetzen, wenn sie sich auf anderen Webseiten befinden - Hinzufügen von Snapshots zur Galerie ? damit können Snapshots von beliebigen Teilen einer Website aufgenommen, zugeschnitten und zur späteren Verwendung in der Galerie abgespeichert werden. - Ein Split-Bildschirmmodus, mit dem zwei Seiten einfach geöffnet und gleichzeitig verwendet werden können.

Die Browser Opera Neon und Opera

Opera Neon ist ein Konzept-Browser, der eine Vision für die Zukunft von Browsern darstellt. Er ersetzt nicht den aktuellen Opera-Browser. Allerdings werden voraussichtlich einige seiner neuen Merkmale in diesem Frühjahr zu Opera hinzugefügt.

Der Konzept-Browser Opera Neon ist zum Testen als kostenloser Download (http://opera.com/neon) für Windows und Mac verfügbar.

