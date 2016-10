QuEST Global bei den European Business Awards 2016/17 zum National Champion ernannt

München (ots/PRNewswire) - QuEST Global wurde bei den European Business Awards, Europas größtem Unternehmerwettbewerb, zu einem National Champion für Deutschland ernannt. Das Unternehmen wurde als Gewinner ausgewählt, nachdem es von einem unabhängigen Panel zu den zentralen Werten der EBA hinsichtlich Innovation, Ethik und Erfolg (https://www.quest-global.com/corporate/corporate-overview/growth-story/) bewertet wurde. In der ersten Phase setzte sich QuEST gegen die besten deutschen Unternehmen durch, um diese Auszeichnung zu erhalten, und tritt jetzt für den ELITE-Preis für die Wachstumsstrategie des Jahres an.

James Gallo (https://www.quest-global.com/corporate/leadership-governance/executive-leadership/james-gallo/), Vice President - Europe Delivery, QuEST Global, kommentiert: "Wir fühlen uns geehrt, als deutscher Vertreter bei den European Business Awards als National Champion für Deutschland ausgewählt worden zu sein. Wir freuen uns, zu den erfolgreichsten und innovativsten europäischen Unternehmen zu gehören, was unsere Position als ein führender Anbieter von Engineering-Dienstleistungen (https://www.quest-global.com/corporate/corporate-overview/the-quest-passion/) unterstreicht. Eine öffentlichkeitswirksame Anerkennung wie diese ist eine erneute Bestätigung für unsere Strategie und unser Engagement dafür, unseren Kunden die besten Lösungen und Services zu bieten."

Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte dazu: "Herzlichen Glückwunsch an QuEST Global, das ausgewählt wurde, um sein Land als National Champion zu vertreten. Das Unternehmen steht im Mittelpunkt des Erfolges von Europas starker Unternehmensgemeinschaft und hat die Kernprinzipien Innovation, Ethik und Erfolg gezeigt, nach denen wir Ausschau halten."

In der nächsten Runde wird QuEST ein Präsentationsvideo erstellen, das seine einzigartige Geschichte erzählen und den Erfolg des Unternehmens erläutern wird. Die unabhängigen Juroren der Awards werden den Besten der Gruppe den "Ruban d'Honneur"-Status verleihen und die Gewinner danach beim Gala-Finale 2017 bekanntgeben.

Über QuEST Global:

QuEST Global (http://www.quest-global.com/) ist ein spezialisierter, globaler Anbieter von Engineering-Dienstleistungen mit einer starken Erfolgsbilanz aus 19 Jahren im Dienst der Anforderungen in den Bereichen Produktentwicklung und Produkt-Engineering von Hochtechnologieunternehmen in den Branchen Flugzeugmotoren, Luftfahrt und Verteidigung, Hightech und Industrie, Medizintechnik, Öl und Gas, Elektrizität und Transport. Das Unternehmen bietet innovative mechanische, elektrische, elektronische und eingebettete Lösungen sowie Lösungen in den Bereichen Engineering-Software, Engineering-Analysen, Fertigungstechnik und Lieferkettentransformierung für den gesamten Engineering-Lebenszyklus (https://www.quest-global.com/services-solutions/product-lifecycle-services/).

Über die European Business Awards:

Die European Business Awards werden von RSM International unterstützt und wurden ins Leben gerufen, um Exzellenz, beste Methoden und Innovation in der gesamten europäischen Unternehmensgemeinschaft zu würdigen und zu belohnen. Die European Business Awards, jetzt in ihrem zehnten Jahr, werden von Wirtschaftsführern, Akademikern und politischen Vertretern in ganz Europa unterstützt und standen in diesem Jahr mit über 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern in Kontakt.

