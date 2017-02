München/Unterföhring (ots) - CensorNet, Anbieter umfassender Lösungen für die Cloud-Sicherheit, hält auf der America's Growth Capital (AGC) 13th Annual West Coast Information Security & Broader Technology Growth Conference am 13. Februar 2017 um 3.15pm PT einen Vortrag zum Thema "Es braucht mehr als CASB (Cloud Access Security Brokers), um künftige IT-Bedrohungen zu meistern".

In seiner Präsentation erläutert Ed Macnair, CEO von CensorNet, wie sich durch die wachsende Nutzung von Cloud-Applikationen eine Nachfrage nach Sicherheitsansätzen im Zusammenhang mit Kontextdaten und dem Nutzungsverhalten der Anwender entwickelt. Und wie daraus CASB-Lösungen entstehen, die Fähigkeiten zur ganzheitlichen Kontrolle über alle Angriffsvektoren hinweg mit effektivem Schutz vor Cyberbedrohungen kombinieren.

Die AGC Konferenz beinhaltet Keynotes, Podiumsdiskussionen sowie geschlossene und öffentliche Unternehmensvorträge. Veranstalter ist America's Growth Capital (AGC), eine partnergeführte Full-Service-Investmentbank mit Niederlassungen in Silicon Valley, Boston und Israel. AGC ist tätig in den Bereichen Privatkapital, Fusionen und Übernahmen sowie Beratungsdienstleistungen am Finanzmarkt. Jährlich sind über 1.600 Teilnehmer auf der Konferenz vertreten.

Der Ansatz von CensorNet

CensorNet unterstützt Organisationen bei der effektiven Verwaltung und Steuerung der in ihrem Geschäftsalltag verwendeten Cloud-Anwendungen. Realisiert wird dies über einen einheitlichen und gleichzeitig mehrschichtigen Ansatz zur Sicherung der Cloud, der auf einer speziell entwickelten, multifunktionalen Sicherheitsplattform basiert. Darin integriert sind Web-Sicherheit, E-Mail-Sicherheit, CASB und eine adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung. Organisationen erhalten damit den kompletten Überblick und die Kontrolle über sicherheitskritische Aktionen wie Benutzeranmeldung und den Zugriff von Mitarbeitern auf Daten und Systeme.

Interessierte haben die Möglichkeit, Ed Macnair auf der RSA Konferenz im Moscone Center, West Hall Level 1, Suite WES14 persönlich zu treffen.

