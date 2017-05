IVECO BUS liefert 210 Busse nach Astana, Gastgeberstadt der Expo 2017

London (ots/PRNewswire) - IVECO BUS hat die erste Lieferung im Rahmen eines Vertrags zur Bereitstellung von 210 Urbanway Bussen und Urbanway Hybridbussen für die Stadt Astana in Kasachstan abgeschlossen. Dieser Auftrag folgt auf die 2014 beschlossene Ernennung von IVECO BUS zum offiziellen Ausrüster der Expo 2017. Bereits früher geliefert wurden Busse der Citelis-Baureihe, die derzeit im gesamten öffentlichen Verkehrssystem der Stadt eingesetzt werden. Mit dem neuen Auftrag ist IVECO BUS als Astanas offizieller Fuhrparklieferant für Nahverkehrsbusse mit rund 570 in der Stadt betriebenen Bussen erneut bestätigt worden.

IVECO BUS, die globale Busmarke von CNH Industrial (NYSE: CNHI), hat die erste Charge von Urbanway Bussen an Astana LRT LLP, die städtischen Verkehrsbetriebe der Hauptstadt von Kasachstan, geliefert. Dies ist die erste Lieferung im Rahmen eines Vertrags zur Bereitstellung von 210 Urbanway Euro VI Bussen sowie Urbanway Hybrid Bussen mit 12- und 18-Meter Länge für das öffentliche Verkehrssystem der Stadt.

IVECO BUS ist der europäische Marktführer für den öffentlichen Personennahverkehr mit alternativen Antrieben und bietet das umfangreichste Programm von Fahrzeugen, die mit komprimiertem Gas (Compressed Natural Gas/CNG), Hybrid- und Elektroantrieben betriebenen werden. Das macht IVECO BUS zum perfekten Partner für die Stadt Astana, Gastgeberin der Expo 2017, die bei ihrem Thema "Zukünftige Energie" den Fokus darauf legen wird, "Strategien, Programme und Technologien mit dem Ziel zu erkunden, nachhaltige Energieformen zu entwickeln, Energiesicherheit und -effizienz zu fördern und die Nutzung erneuerbarer Energien zu unterstützen".

Die Lieferung erfolgte während einer offiziellen Feier, die am 15. Mai in Kostanay, Kasachstan, stattfand. Bei der Feier anwesend waren Bakhytzhan Sagintayev, Premierminister der Republik Kasachstan, Valfré di Bonzo, CNH Industrial Ländermanager für Zentralasien sowie Manager für Regierungs- und Institutionelle Beziehungen in Russland, Belarus und Zentralasien, Lavrentyev, Vorstandsvorsitzender der Allur Group of Companies, und Herr Semeybayev, CEO von SaryarkaAvtoProm LLP.

Die 210 Urbanway Busse ergänzen die vorhandenen 358 IVECO BUS Citelis Euro V Busse, die bereits im Fuhrpark der Stadt betrieben werden. Die neuen Busse werden in Betrieb genommen, um für eine effiziente und nachhaltige Mobilität während der Expo 2017, die von Juni bis September 2017 in Astana stattfindet, zu sorgen. Danach werden die Busse für viele kommende Jahre zur Beförderung im öffentlichen Personennahverkehrssystem der Stadt dienen. Der Abschluss dieser vertraglichen Lieferung positioniert IVECO BUS zum Segmentführer auf dem Markt in Kasachstan mit einer Gesamtzahl von 570 Bussen, die in Astana betrieben werden.

Sylvain Blaise, Leiter von IVECO BUS, kommentierte: "Diese zweite Vereinbarung zur Lieferung von IVECO BUS Fahrzeugen für den öffentlichen Nahverkehrsfuhrpark von Astana beweist unsere Fähigkeit, die Anforderungen von Städten hinsichtlich Reduzierung der städtischen Luftverschmutzung zu erfüllen, die ein zentrales Anliegen des öffentlichen Sektors auf der ganzen Welt geworden ist. IVECO BUS hat gezeigt, dass wir der ideale Partner für Städte sind, die ein modernes, effizientes öffentliches Nahverkehrssystem entwickeln wollen, das die Umwelt und die Gesundheit der Einwohner der Stadt respektiert."

Die Urbanway Hybridbusse verbrauchen bis zu 30 % weniger Kraftstoff als konventionelle Busse. Sie reduzieren die CO2-Emissionen um 33 % und die Stickoxide (NOx) um 40 % im Vergleich zu Dieselbussen. Dies bedeutet 25 Tonnen weniger CO2 pro Jahr für einen Standardbus und 37 Tonnen weniger für einen Gelenkbus - das ist mehr als das zweifache Eigengewicht eines jeden dieser Fahrzeuge.

Die Urbanway Hybridbusse kombinieren ein elektrisches Antriebssystem mit einem Euro VI Verbrennungsmotor und einem Lithium-Ionen-Batteriepaket der neuesten Generation. Ein intelligentes Energiemanagementsystem optimiert während der Fahrt den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen unter Einbeziehung der überschüssigen Bremsenergie, die gespeichert und im Bedarfsfall wieder abgegeben wird. Zu den Vorteilen dieser Busse zählt unter anderem die Funktion "Arrive & Go", die einen 100-prozentigen Elektrobetrieb bei der An- und Abfahrt von Bushaltestellen ermöglicht. Diese Funktion deaktiviert außerdem den Generator vorübergehend, wodurch das Vibrations- und Geräuschniveau um mehr als 50 % reduziert wird. Das Ergebnis ist eine vollkommen geräusch- und emissionsfreie An- und Abfahrt an Bushaltestellen.

Die Hybridtechnologie von IVECO BUS hat sich als außerordentlich erfolgreich erwiesen. Städte wie Madrid, Mailand und Paris haben diese bürgerfreundliche Verkehrslösung für ihr öffentliches Nahverkehrssystem übernommen und damit die Führungsposition der Marke auf Europas Markt für nachhaltigen Busverkehr bestätigt.

Die Urbanway Busse sind die ersten von IVECO BUS, die mit der eigenen bahnbrechenden HI-SCR Euro VI Technologie ausgestattet sind, die keine Abgasrückführung einsetzt und damit die exzellente Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs garantiert. Dieser Niederflur-Stadtbus integriert die neuen IVECO Tector 7 und IVECO Cursor 9 Motoren in einer völlig neu überarbeiteten Struktur, die herausragende Zuverlässigkeit und Gewichtsreduzierung kombiniert.

Die 210 Urbanway Busse für die Stadt Astana werden im IVECO BUS Werk in Annonay, Frankreich, hergestellt, wobei die endgültige Montage vor Ort in Kostanay in Betrieben von SaryarkaAutoProm (SAP) erfolgt, dem Partner und Vertreiber von IVECO BUS. SAP unterhält ebenfalls den derzeitigen Fuhrpark mit IVECO BUS Fahrzeugen der Stadt Astana und stellt technische Dienste und Service-Unterstützung für die Urbanway Busse bereit, damit während des gesamten Fahrzeug-Lebenszyklus die effizienteste und umweltverträglichste Leistung sichergestellt ist.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com

