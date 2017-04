Ein nachhaltiges Jahr: CNH Industrial präsentiert Highlights von 2016

London (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen präsentiert zusätzlich zu seinem Nachhaltigkeitsbericht eine interessante Publikation, in der Meilensteine aus aller Welt in den Vordergrund gerückt werden, welche die größten Nachhaltigkeitserfolge des Unternehmens aufgezeigt werden. Es erklärt, wie das Unternehmen die Nachteile der Megatrends abschwächt und die Vorteile der Megatrends nutzt. Näheres kann auf folgender Internetseite nachgelesen werden: www.cnhindustrial.com/a-sustainable-year.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), Branchenführer im Dow Jones Sustainability World & Europe Index, verkündete die Veröffentlichung von A Sustainable Year, eine Erstausgabe mit den größten Nachhaltigkeitserfolgen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter im Jahr 2016.

Die Veröffentlichung von A Sustainable Year geht mit der Veröffentlichung des 2016er Sustainability Reports (cnhindustrial.com/2016_sustainability_report) vom 14. April 2017 einher.

In A Sustainable Year wird von internationalen Projekten, Innovationen, wichtigen Erfolgen und den Ergebnissen des World Class Manufacturing (WCM) Programms berichtet. Die Publikation spricht nicht nur Branchengruppen an, sondern enthält auch Ereignisse, die für eine breitere Öffentlichkeit interessant und sehr anschaulich und verständlich geschrieben sind. Mit dieser Publikation betont CNH Industrial die praktischen Beispiele, die verdeutlichen, wie das Unternehmen ein Vorreiter in puncto Nachhaltigkeit ist.

Leser erfahren, wie das Unternehmen auf Verbesserungen hingearbeitet hat, die nicht nur intern, sondern auch extern in den verschiedenen Branchen und geografischen Regionen des Tätigkeitsbereichs des Unternehmens erkennbar sind. Ein hervorragendes Beispiel ist die Landwirtschaft: Das Motto von CNH Industrial "vom Feld bis auf den Teller" ist bei jedem Schritt im Prozess zu spüren. Dies wurde mit der Einführung von autonomen Traktorkonzepten verdeutlicht, die für zukünftige Generationen neue Maßstäbe in Sachen Produktivität in der Landwirtschaft setzt. Zu weiteren Highlights zählt die globale Reichweite, Schulungskampagnen für Jugendliche und auch die Einsparungen, die über das WCM-Programm in allen internationalen Produktionswerken des Unternehmens erreicht werden. Dank WCM wird das Unternehmen als ein großer internationaler Hersteller eingeschätzt, der sich für den Umweltschutz und eine effektivere Ressourcen-Nutzung einsetzt.

Die drei Megatrends, die nach Überzeugung des Unternehmens die größten Auswirkungen auf deren weltweite Aktivitäten haben, lauten: Klimawandel, Lebensmittelknappheit & Sicherheit sowie eine innovative & digitale Welt. Nähere Informationen zu der Reaktion des Unternehmens auf diese Megatrends sowie die Kerndaten und Geschichten von den Nachhaltigkeitsergebnissen des Unternehmens von 2016 finden Sie online: cnhindustrial.com/a-sustainable-year.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com

