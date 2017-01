Magirus gewinnt zwei große Ausschreibungen in Italien und Deutschland

London (ots/PRNewswire) - Magirus, Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen, hat zwei große Rahmenverträge über insgesamt 209 Fahrzeuge für Feuerwehren in Italien und Deutschland erhalten.

Ende 2016 konnte Magirus, eine Marke von CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), zwei wichtige Verträge abschließen und damit sein Fertigungsprogramm für 2017 weiter ausbauen.

Das Abteilungsresort "Vigili del Fuoco" des italienischen Innenministeriums schloss mit Magirus einen Rahmenvertrag über bis zu 100 Feuerwehrfahrzeuge ab. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren. Er umfasst die Lieferung von Tanklöschfahrzeugen des Typs "APS" (Auto Pompa Serbatoio), dem wichtigsten Feuerwehrfahrzeug für den innerstädtischen Einsatz in Italien.

Die neue Konfiguration des "APS" von Magirus basiert auf dem Chassis des Eurocargo 4x2 von Iveco, CNH Industrials Marke für Nutzfahrzeuge, sowie der Magirus Team Cab, eine der sichersten Mannschaftskabinen auf dem Markt. Zudem sorgen die Fahrzeuge mit einer Reihe hochmoderner Assistenzsysteme wie beispielsweise einem elektronischen Stabilitätsprogramm, Reifensensoren, Front- und Rückfahrkameras mit Aufzeichnungssystem und durchgängiger LED-Beleuchtung für optimale Funktionalität und Sicherheit im Einsatz. Der Abrufauftrag über die ersten 30 Fahrzeuge wurde zum Jahreswechsel bereits erteilt.

Ende November erteilte das Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, eine der größten deutschen Feuerwehraus- und -fortbildungseinrichtung, Magirus den Zuschlag für einen großen Auftrag über bis zu 109 Fahrzeuge. Der Rahmenvertrag umfasst die Fertigung und Lieferung von Löschfahrzeugen des Typs Magirus LF-KatS über einen Zeitraum von vier Jahren bis 2021. Ausschlaggebend für den Vertragsabschluss waren die herausragende Qualität der Marke und die Magirus Team Cab Mannschaftskabine.

Die ersten 27 Fahrzeuge für das Institut der Feuerwehr wurden bereits bestellt und gehen in den ersten Monaten des Jahres 2017 in Produktion. Die feierliche Übergabe wird im Magirus Experience Center in Ulm stattfinden, dem Sitz des Magirus Kundencenters für Feuerwehrtechnik.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com

