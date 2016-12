Behind the Wheel: Das CASE Rodeo

London (ots/PRNewswire) - Sehen Sie einige der versiertesten Maschinenbediener aus der Welt des Bauens im Wettkampf in der neuesten Episode der Webserie von CNH Industrial. Case Construction Equipment (CASE), die globale Baumaschinen-Marke des Konzerns, lud die geschicktesten Kunden zu einem Wettkampf im Einsatz der Maschinen ins Kundenzentrum ein, um dort eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen und ihr Können an den neuesten Maschinen von CASE zu testen. Sehen Sie sich hier die neuste Episode an: cnhindustrial.com/behindthewheel

Man braucht eine Menge Geschick, Geduld, Reaktionsfähigkeit und vor allem Verantwortungsgefühl, um Baumaschinen zu bedienen. Jedes Jahr veranstaltet Case Construction Equipment (CASE) ein Rodeo; im Anklang an die Western- und Cowboy-Kultur, um die unbekannten Helden der Baustellen zu feiern und ihnen die Chance zu bieten, ihre Talente bei einer Reihe von Herausforderungen mit den neuesten CASE-Maschinen zu zeigen. Die Webserie Behind the Wheel von CNH Industrial verfolgte in diesem Jahr einen der internationalen Wettkämpfe von CASE im Kundenzentrum der Marke, das sich in Monthyon, Frankreich, befindet.

Das in dieser Episode präsentierte CASE Rodeo 2016 brachte Bediener aus Europa, Afrika und dem Nahen Osten zusammen. Zweifellos die "Crème de la Crème" unter ihren Kollegen, denn die teilnehmenden Wettkämpfer im Finale hatten vorher lokale Wettbewerbe gewonnen, die CASE in ihren jeweiligen Märkten organisiert hatte. Von den Teilnehmern wurden im Finale Bestleistungen abverlangt, da sie vier komplexe Aufgaben meistern sollten: Wild Wheels, Lawless Loader, Cherokee Crawler und Big Thunder Backhoe. Jede Aufgabe war konzipiert, um die Koordination, das Bedienergeschick und die Steuerung zu bewerten.

"Indem wir die Menschen zusammenbringen, schaffen wir eine echte Gemeinschaft unter den Bedienern der Maschinen. Diese Wettbewerbe sind darauf ausgelegt, das Können der Bediener zu zeigen und die Vorteile unserer Produkte in Bezug auf Geschwindigkeit und Steuerung zu demonstrieren", erläutert Giampiero Biglia, EMEA Marketingleiter bei CASE, in der Episode.

