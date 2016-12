Case IH und New Holland Agriculture kündigen Innovationspreise vor der SIMA 2017 an

London (ots/PRNewswire) - Die autonomen Traktorenkonzepte des CNH Industrial Konzerns bzw. seiner Marken Case IH und New Holland Agriculture CNH Industrial haben von der SIMA Organisation silberne Innovationsmedaillen erhalten. SIMA veranstaltet die gleichnamige halbjährige internationale Landwirtschaftsmaschinenausstellung, die im Februar 2017 stattfindet.

Am Anfang dieses Jahres stellte CNH Industrial sein Konzept für autonome Traktortechnologie der Welt vor: http://bit.ly/2gkh18k. Nachdem dieses Konzept zunehmend an Bedeutung gewinnt und weltweite Anerkennung auslöste, erhielt es nun auch vom Landwirtschaftssektor Anerkennung als bedeutende Innovation. Die jüngste Anerkennung kommt von den Organisatoren der SIMA, einer internationalen Landwirtschaftsmaschinenausstellung, die im kommenden Februar in Paris stattfindet.

Bereits vor dem Beginn der Ausstellung gab eine Jury bestehend aus internationalen Landwirtschaftsfachleuten die Gewinner der SIMA 2017 Innovation Awards bekannt. Diese Preise zollen neuen Entwicklungen von Ausstellern der Messe Anerkennung, die ein besonderes Design vorweisen oder über innovative Merkmale verfügen und die das Potenzial haben, den Nutzern nennenswerte Vorteile zu bringen. Beide autonomen Systeme, sowohl der Konzepttraktor ohne Fahrerkabine von Case IH Magnum CVX als auch der mit Kabine von New Holland T8 NHDrive(TM) erhielten die silberne Innovationsmedaille.

Die Innovation Group von CNH Industrial hat das Konzept für autonome Technologie entwickelt, um Landwirte und die Agrarindustrie bei der nachhaltigen Steigerung der Produktion und Produktivität durch die Fähigkeit zu unterstützen, das Beste aus idealen Boden- und Wetterbedingungen sowie der verfügbaren Arbeitskraft herauszuholen. Diese Technologie ist der nächste Schritt im Innovationsfahrplan des Unternehmens und er eröffnet nachhaltiger und produktiver Landwirtschaft vielversprechende Perspektiven.

Des Weiteren wurde New Holland Agriculture wegen seines High Efficiency Heat Rejection Systems (energiesparendes Kühlsystem) besonders erwähnt. Dieses Kühlsystem baut auf zwei Kreisläufen auf: eine Hochtemperaturschleife zur Kühlung des Motors und eine Niedertemperaturschleife für die Kühlung der anderen Fahrzeugsysteme, die keinen so hohen Kühlbedarf haben. Zu den Vorteilen dieses Systems zählen nennenswerte, erzielbare Energieeinsparungen. Weitere Informationen über dieses System finden unter dem folgenden Link: http://bit.ly/2gjj3SG

Die hochauflösenden Bilder zu dieser Pressemitteilung können Sie aus dem CNH Industrial Newsroom: media.cnhindustrial.com (http://media.cnhindustrial.com/EMEA)herunterladen

CNH Industrial

N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com

