Fertigungswerk von Case und New Holland Construction in Wichita (USA) erreicht "Silver Level" im "World Class Manufacturing"

London (ots/PRNewswire) - Case Construction Equipment und New Holland Construction, zwei globale Baumaschinenmarken von CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), haben die Silver-Level-Zertifizierung im "World Class Manufacturing" für das Kompaktlader- und Kompakt-Raupenlader-Herstellungswerk in Wichita, Kansas, USA, erhalten.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160119/323658LOGO

Das 1974 gegründete Werk in Wichita hat eine Fläche von 46.000 Quadratmetern und beherbergt die Fertigung sowie die Forschung und Entwicklung sowohl der Kompaktlader- als auch Kompakt-Raupenlader. Der Standort beschäftigt über 400 Mitarbeiter und fertigt für nationale und internationale Märkte in den Regionen NAFTA, EMEA, LATAM und APAC.

WCM ist einer der höchsten Standards der globalen Fertigungsindustrie für das integrierte Management von Fertigungswerken und -Prozessen. Es ist ein nach Säulen strukturiertes System basierend auf kontinuierlicher Verbesserung, das auf die Vermeidung von Abfall und Verlusten aus dem Produktionsprozess ausgerichtet ist. Dies geschieht durch die Festlegung von Zielen zur Senkung von Unfällen, Produktionsfehlern, Ausfällen und Abfall mit dem Ziel "Null". Zur Zertifizierung der Verbesserungen wird eine Auswahl von WCM-Säulen anhand eines Systems periodischer Prüfungen bewertet. Auf diese Weise erhält jedes Werk eine Gesamtwertung als Basis für drei Leistungsstufen: Gold, Silber und Bronze.

Die entscheidenden Faktoren für diesen jüngsten Erfolg ergaben sich aus einer Reihe von Verbesserungen in den Kategorien "fachgerechte Instandhaltung", "Detailgenauigkeit" und "Mitarbeitermotivation".

Hochauflösende Bilder aus dieser Pressemitteilung stehen im CNH Industrial Newsroom: media.cnhindustrial.com (http://www.media.cnhindustrial.com/) zum Download zur Verfügung.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com

Contact Presse: Manfred Kuchlmayr Corporate Communications - Deutschland CNH Industrial Tel: +49 893 177 1120

Email: mediarelations@cnhind.com

www.cnhindustrial.com

Original-Content von: CNH Industrial N.V., übermittelt durch news aktuell